'Avrupa-Atlantik güvenliğini hedef alıyorlar' açıklaması! NATO'dan kınama

NATO, Çin'den kaynaklanan ve Avrupa-Atlantik güvenliğine zarar vermeyi hedefleyen siber aktiviteleri kınadı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa-Atlantik güvenliğini istikrarsızlaştırmak, zarar vermek ve vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını rahatsız etmek için tasarlanmış bu tür art niyetli siber faaliyetleri kınıyoruz." denildi.

NATO'nun siber tehditleri caydırmak ve onlarla mücadele etmekteki kararlılığının vurgulandığı açıklamada, bu tür aktivitelerin siber alanın güvenliğini ve istikrarını zedelediğine işaret edildi.

"Kanada, İngiltere ve ABD gibi müttefiklerin Microsoft Exchange sunucusunun ele geçirilmesinin sorumluluğunu Çin'e atfeden açıklamalarını onaylıyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Çin de dahil olmak üzere tüm ülkelere siber alanda uluslararası yükümlülük ve taahhütlere uymaları çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Çin ile yapıcı bir diyalog sürdürme konusundaki istekliliğin" de yinelendiği kaydedildi.

Avrupa Birliği de yazılı açıklama yaparak Çin'i topraklarından girişilen art niyetli siber faaliyetlere karşı harekete geçmeye davet etmiş, söz konusu aktiviteleri kuvvetle kınamıştı.