Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası - İtalya'nın ev sahipliği yapacağı şampiyonada Türkiye'yi 11 sporcu temsil edecek

ANKARA (AA) - Türk sporcuların da katılacağı Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası, 14-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 11 sporcu temsil edecek. Onur Tosun ve İlknur Yılmaz'ın antrenörlüğünü yaptığı milli takımın kadrosundaki sporcular ve yarışacakları kategoriler şöyle: Yusuf Dikeç:Merkez ateşlemeli tabanca, standart tabanca

Yavuz Keskin:Merkez ateşlemeli tabanca, standart tabanca Yusuf Avcı:Merkez ateşlemeli tabanca, rapid tabanca Murat Kılıç: Rapid tabanca, standart tabanca Özgür Varlık:Rapid tabanca Alp Eren Erdur: 25 metre tabanca Şevval İlayda Tarhan: 25 metre tabanca Yasemin Beyza Yılmaz: 25 metre tabanca Elif Kırklar: 25 metre tabanca

Ahmet Bayrak: 50 metre tüfek (yatarak), 50 metre tüfek 3x40

Zeynep Gökçe Demirci: 50 metre tüfek (yatarak),50 metre tüfek 3x40

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