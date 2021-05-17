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Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü'nden İsrail tepkisi
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Dünya Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü'nden İsrail tepkisi
Dünya

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü'nden İsrail tepkisi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısı hakkında açıklamalarda bulunan İsviçre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) İsrail'in saldırılarının durması gerektiğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 02:41:00 -
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü'nden İsrail tepkisi

Euro-Med'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail uçaklarının, öncesinde hiçbir uyarıda bulunmadan pazar sabah saatlerinde Er-Rimal Mahallesindeki El-Vahde Caddesi'nde onlarca eve saldırı düzenleyerek yerle bir ettiği vurgulandı.

Sivil savunma ve ilk yardım ekiplerinin, enkaz altındakileri çıkarma çalışmalarını çok zor şartlar altında yürüttüğü kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik orantısız saldırılarının durması ve bunun için her türlü çabanın sarf edilmesi çağrısı yapıldı.

Euro-Med, Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM), İsrail'in Gazze'deki ihlallerini izleme, bunları işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçlara yönelik soruşturma dosyasına dahil etme ve İsrail askerlerinin yaptıklarının hesabını vermesi için çalışmaya çağırdı.

İsrail savaş uçaklarının pazar sabahı Vahde Caddesi'nde onlarca evi yerle bir ettiği saldırıda 10'u çocuk, 16'sı kadın 42 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 197'ye ulaştı. Yaşamını yitirenlerden 58'inin çocuk, 34'ünün kadın olduğu açıklandı.

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