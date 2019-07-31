Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası - Türkiye: 67 - İtalya: 55



İSTANBUL (AA) - Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda İtalya'yı 67-55 yenerek çeyrek finale yükseldi. Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada milli takım, son 16 turunda İtalya ile karşı karşıya geldiği maçın ilk periyodunu 11-7 geride kapadı. İkinci periyotta toparlanan milliler, devre sonunda skoru 22-21 lehine çevirdi. Maçın 3. çeyreğinde 11 sayılık fark (46-35) yakalayan Türkiye, karşılaşmayı 67-55 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. 18 Yaş Altı Milli Takımı, çeyrek finalde Fransa-Hırvatistan maçının galibiyle yarın karşı karşıya gelecek.



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