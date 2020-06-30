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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,3'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 12:37:18 -
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,3'e çıktı

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşatılmaya başlandığı haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 0,3'e yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin haziran ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde mayıs ayında yüzde 0,1 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 0,3'e çıktı.

Avro Bölgesi'nde haziran ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 3,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 1,2 ile hizmetler, yüzde 0,2 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve eksi yüzde 9,4 ile enerji izledi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında, yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

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