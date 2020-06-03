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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde ÜFE nisanda düştü

Yeniakit Publisher
2020-06-03 12:21:47 -
Avro Bölgesi'nde ÜFE nisanda düştü

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, nisanda mart ayına kıyasla yüzde 2 azaldı. ÜFE, 2019'un nisan ayına göre de yüzde 4,5 geriledi.

AB'de ise ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 4,3 düştü.

AB ülkeleri arasında ÜFE, nisanda önceki aya kıyasla en fazla yüzde 3,6 ile Litvanya'da, yüzde 3,4 ile İtalya'da ve yüzde 3 ile İspanya'da geriledi.

ÜFE'de en fazla artış ise yüzde 0,5 ile Malta, yüzde 0,3 ile Slovenya ve yüzde 0,1 ile de Lüksemburg'da ölçüldü.

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