Avrasya'dan kaçak geçenlere rekor ceza

22 Aralık 2016’da açılan Avrasya Tüneli’nden bugüne kadar toplam 29 milyon 253 bin 824 adet araç geçerken, 1 milyon 630 bin 141 adedi ihlalli geçiş yapmış. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, “Avrasya Tüneli’nden yapılan ihlalli geçişlerden kesilen ceza tutarı 159 milyon 983 bin 423 TL olup, bu tutarın 83 milyon 258 bin 92 TL’si tahsil edilmiştir” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır’ın Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen otoyol ve Boğaz köprülerine ilişkin önergesini yanıtladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 2014 ve 2015 yıllarında KGM tarafından işletilen otoyol ve Boğaz köprüleri geçiş ücretlerine zam yapılmadığını aktaran Bakan Turhan, özetle şunları kaydetti:

“2016 yılında otoyol ve Boğaz köprülerine yüzde 16, 2017 yılında otoyollara yüzde 15, Boğaz köprülerine ise yüzde 48 oranında zam yapılmıştır. 2018’de yapılan zam ise daha öncekilere göre farklılıklar içermekte olup araç sınıflarına ve coğrafi bölgelere göre düzenleme yapılmıştır. Yeni fiyat ayarlamasında, özellikle büyük şehirlerde toplu taşımayı özendirerek trafik sıkışıklığını azaltmak ve bunun sonucunda zararlı emisyon salınımını azaltarak doğayı korumak hedeflenmiştir. Boğaz köprülerinde, birinci ve ikinci sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 25, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 10 oranında artırılmıştır.”

20 milyon ihlal

KGM tarafından işletilen otoyol ve boğaz köprülerinden 2017 yılında aylık geçen araç sayısının ortalama 39 milyon adet olduğunu kaydeden Turhan, “Aylık ihlalli geçiş sayısı ise ortalama 1 milyon 700 bin adettir. İhlalli geçiş yapan araçlara, araç sınıfına göre giriş çıkış yaptığı mesafe ücretinin 4 katı idari para cezası uygulanmaktadır. 2017 yılında ihlalli geçiş yapan 19 milyon 951 bin 310 adet araç için 191 milyon 708 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Bu cezalara ait tebligatların dağıtımı devam ettiğinden tahsilat miktarı 2019’da belli olacaktır. İhlalli geçiş yapan tüm araç sahipleri 10 kattan 4 kata indirilen ceza indiriminden faydalandırılmıştır” dedi.

Ayda 44 bin araç

2016 yılı sonunda açılan Avrasya Tüneli’nden bugüne kadar toplam geçiş sayısının ise 28 milyon 256 bin 455 gün/araç olduğunu da belirten Bakan Turhan şöyle devam etti:

"Bu sayı 29 milyon 253 bin 824 adet birim araca tekabül etmektedir. Bu geçişlerin 1 milyon 630 bin 141 adedi ihlalli geçiştir. 2017 yılı için aylık bazda ortalama birim araç sayısı 42 bin 27, 2018 yılı için 14 Ekim 2018 dahil olmak üzere aylık bazda ortalama birim araç sayısı 47 bin 684 olup, açılışından itibaren 14 Ekim 2018 dahil olmak üzere aylık bazda ortalama birim araç sayısı 44 bin 190’dır. Avrasya Tüneli’nden yapılan ihlalli geçişlerden kesilen ceza tutarı 159 milyon 983 bin 423 TL olup, bu tutarın 76 milyon 725 bin 336 TL’si tahsil edilmiştir. Yasal takip süreci 15 gün olduğundan dolayı Ekim 2018 tarihi dahil olacak şekilde Avrasya Tüneli için tahsil edilen cezai işlem tutarı 83 milyon 258 bin 92 TL’dir.”

Plakalara sıkı takip

“Standart dışı plakalar araç muayenelerinde ağır kusur kapsamına alınmış ve yol kontrollerinde de polis ve jandarma ekipleri tarafından sıkı takibe alınmıştır. Alınan bu tedbirler sayesinde standart dışı plakalı araç sayısında düşüş meydana gelerek bu tür mağduriyetler oldukça azalmıştır.”

Gazilere 3 milyon tl

“Avrasya Tüneli’nin sözleşmesinde geçiş ücretleri; otomobiller için 4 dolar + KDV, minibüsler için ise 6 dolar + KDV olup, 1 Temmuz 2018’den 31 Ocak 2019’a kadar geçerli olacak olan tek yönde geçiş ücreti otomobiller için 23.30 TL minibüsler için ise 34.90 TL’dir. Avrasya Tüneli’nin işletmeye açıldığı 22 Aralık 2016’dan itibaren 2 Ocak 2017 tarihine kadar geçen sürede elde edilen 3 milyon 331 bin 805 TL (KDV hariç) gelir tüm şehit ve gazi yakınları hesabına bağışlanmıştır.”