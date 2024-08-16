Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Ömeroğlu vefat etti

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ömeroğlu'nun cenazesi, yarın Hacı Bayram Veli Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

YAKUP ÖMEROĞLU KİMDİR?

1966 yılında Çankırı’da doğdu. Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Lisesi ve Ankara Üniversitesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı. 1994 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesine öğretim üyesi olarak atandı.

1994 ve 1997 yılları arasında Türk Cumhuriyetleri ile Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Başmüşavirliğinde Danışman olarak görev yaptı. 1997 ve 2000 yılları arasında Türk-Kazak Ahmet Yesevî Üniversitesi'nde Kültür Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2000 ve 2002 Türkiye'ye döndükten sonra Tarım ve Köyişleri Bakanlığı emrine atandı, bakan müşaviri oldu. 2002 yılından itibaren Gazi Üniversitesi öğretim üyesidir. 2004 ve 2006 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanlığını yürüttü.

2006 yılında arkadaşları ile birlikte bütün Türk dünyasından yazar ve şairlerini bünyesinde toplayan Avrasya Yazarlar Birliğini kurdu ve Genel Başkanı oldu. Günümüzde Türk dünyasının tek ortak edebiyat dergisi olan Kardeş Kalemler ve Dil Araştırmaları dergilerinin Birlik adına sahibidir.

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Bengü Yayıncılık aracılığı ile Türk Dünyasından edebiyat eserlerinin ülkemizde yayınlanmasına başladı. 100 civarında edebî eserin yayın yönetmenliğini yaptı.

Kardeş Kalemler, Türk Yurdu, Bilig, Yesevî, Yeni Türkiye dergilerinde yazıları yayınlandı. Hikayeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldovya, Özbekistan, İran ve Rusya’da değişik dil ve lehçelerde yayınlandı.

TRT Radyolarında Başkent Güncesi, Yesi Yada Türkistan ve Kültürümüz Edebiyatımız adlı radyo programlarının yapımcı ve metin yazarlığını yaptı. TRT’de yayınlanan Gönül Bağı, Gökkuşağı Çoçukları, Türk Arap Atı, Yaylalarımız, Dost Eli, Dünyada Bugün, Pencere, Kültür Eşiği isimli belgesel, dizi film ve televizyon programlarında metin yazarlığı, danışmanlık ve sunuculuk yaptı.

2000 yılı Kazakistan Türkistan Şehri Hizmet Ödülü, Türkistan Yesevi'nin Şehri- Yesi'ye Dair eseri ile TYB'nin 2003 yılı Şehir Kitapları dalında yılın yazarı ödülü, 2009 Özbekistan Kuraş Federasyonu Uluslararası Basın Ödülü, 2010 TÜRKSOY Basın Ödülü, Azerbaycan-Resul Rıza Vakfı Özel Ödülü, Azerbaycan Yazarlar Birliği Bahtiyar Vahapzade Türk Dünyası Edebiyatına Hizmet Ödülü, İLESAM 2012 yılı Türk Dünyası Edebiyatına Hizmet Ödülü, 2013 Azerbaycan Mikail Müşvik Ödülü, 17. Uluslararası Süleyman Birina Balkanlar Türk Kültürüne Hizmet Ödülü (Kosova) gibi ödüllerin sahibidir.