Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

KİEV (AA) - Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna'da son 24 saatte 9 bin 850 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle günlük en yüksek rakama ulaşıldı.



Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 9 bin 850 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 430 bin 467'ye çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 75 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktararak, ölü sayısının 193 artışla 7 bin 924 olduğunu kaydetti.



Virüse yakalanan 1269 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 8 bin 378 artarak 184 bin 782'ye ulaştığını ifade etti.

- Gürcistan



Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgından dolayı 20 hasta hayatını kaybetti ve ölü sayısı 401’e ulaştı.



Ülkede 2 bin 401 kişinin Kovid-19’a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 49 bin 259, iyileşenlerin sayısı 2 bin 289 artarak 33 bin 459’a yükseldi.

Son 24 saatte 2 bin 401 vakanın görülmesiyle ülkede günlük tespit edilen vaka sayılarında en yüksek sayıya ulaşıldı.

Ülkede 3 bin 260 kişi karantinada, 4 bin 489 kişi hastanelerde ve 2 bin 446 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.



- Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 494 artarak 114 bini geçti.



Virüsten 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 1873’e, iyileşenlerin sayısı 246 artarak 107 bin 139’a ulaştı.



Ülkede 340’ı çocuk 5 bin 223 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 148 kişinin sağlık durumu ağır, 25 kişinin durumu ise kritik olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, vatandaşlarına yurt dışına seyahatlerini ertelemeleri uyarısında bulundu.

- Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 535 kişide Kovid-19 tespit edilirken, toplam vaka sayısı 61 bin 309'a çıktı.

Ülkede 528 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 52 bin 343'e ulaştı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 1167'ye yükseldi.

Evlerinde 3 bin 746 hastanın doktorların gözetiminde olduğu, hastanelerde ise 3 bin 430 kişinin tedavi gördüğü belirtildi.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 153 artarak 67 bin 932'ye, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının ise 2 artarak 579’a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 111 artarak 65 bin 112 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 241 hastanın tedavisi sürüyor.