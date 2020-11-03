Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

KİEV (AA) - Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.



Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 8 bin 899 kişide virüsün görülmesiyle günlük en yüksek rakamın kaydedildiğini ve vaka sayısının 411 bin 93'e çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 60 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktararak, ölü sayısının 157 artışla 7 bin 532 olduğunu kaydetti.



Virüse yakalanan 1207 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 5 bin 100 artarak 168 bin 868'e ulaştığını ifade etti.



Karantina uygulamasının sene sonuna kadar uzatıldığı Ukrayna’da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı" kategorilerine ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor.

- Gürcistan



Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19'a bağlı 20 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 362’ye ulaştı.



1943 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 44 bin 553'e, iyileşenlerin sayısı ise 1833 artarak 28 bin 633'e yükseldi.

Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayısının arttığı ülkede, 3 bin 80 kişi karantinada, 4 bin 253 kişi hastanelerde ve 2 bin 264 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

Toplam 15 bin 501 hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede 28 bin 267 kişi evlerde izolasyonda kalıyor.

- Kazakistan



Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 449 artarak 113 bin 309'a ulaştı, vaka sayısındaki artış oranı yüzde 0,4 oldu.



Virüsten iyileşenlerin sayısı 202 artarak 106 bin 716'ya çıktı.



Ülkede 344’ü çocuk 4 bin 732 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 161 kişinin sağlık durumu ağır, 19 kişinin de durumu kritik olarak değerlendiriliyor.



Son 24 saatte Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vakası 9 artarak 38 bin 12’ye, zatürre kaynaklı ölüm sayısı 2 artarak 404’e yükseldi. Şimdiye kadar zatürreden iyileşenlerin sayısı 28 bin 836 oldu.



Başbakan Askar Mamin, ülkede salgının yeni dalgasına hazırlandıklarını belirterek, bölgelerdeki istikrar fonlarının Sağlık Bakanlığı standartlarına getirilmesi için çalışmaların yapıldığını kaydetti.



Öte yandan Kovid-19'la ilgili Kurumlararası Komisyon devlet sınır noktalarına ek kısıtlamaların getirilmesine ilişkin kararlar aldı.



Buna göre, Kazakistan’da oturma izni olan yabancılar ve aileleri, ülkeye artık 30 günde değil 90 günde bir geçiş yapabilecek.



Kovid-19 nedeniyle daha önce 57 ülkeye vizesiz rejim uygulamasını askıya alan Kazakistan, kararı 1 Mayıs 2021'e kadar uzattı.



Kazakistan üzerinden transit yolculuk yapan Çin ve Hindistan vatandaşları için verilen 72 saatlik vizesiz kalış rejiminin askıya alınma sürecinin de 1 Ocak 2021’e kadar uzatılması kararlaştırıldı.



9 Kasım’dan itibaren Kazakistan ile Türkiye arasındaki uçuşların sayısı haftada 33'ten 20'ye düşürülecek.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 200 artarak 67 bin 501'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 46 artarak 64 bin 671 olduğu ve virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

573 kişinin Kovid-19 nedeniyle öldüğü ülkedeki hastanelerde 2 bin 257 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçerek 700'ün üzerine çıkarken, ekimden itibaren ise 300 civarında gerçekleşiyor.

- Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 400 kişide Kovid-19 tespit edilirken, toplam vaka sayısı 60 bin 279'a çıktı.

Ülkede 547 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 51 bin 288'e ulaştı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 1159'a yükseldi.

Evlerinde 3 bin 336 hastanın doktorların gözetiminde olduğu, hastanelerde ise 3 bin 889 kişinin tedavi gördüğü belirtildi.