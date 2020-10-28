Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

KİEV (AA) - Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 7 bin 474 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 363 bin 75'e çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 70 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktararak, ölü sayısının 165 artışla günlük en yüksek rakama ulaştığını ve toplamda 6 bin 755 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 1100 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 3 bin 306 artarak 148 bin 642'ye ulaştığını ifade etti.



Karantina uygulamasının sene sonuna kadar uzatıldığı Ukrayna’da bölgelerdeki vaka sayılarına göre farklı tedbirler uygulanıyor.



Ülkede ağustos başında vaka sayıları tekrar yükselmeye başlamış, 23 Ekim’de 7 bin 517 kişide virüsün görülmesiyle günlük en yüksek rakam yaşanmıştı.

- Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 15 hastanın salgından dolayı hayatını kaybetmesi ile toplam hayatını kaybedenlerin sayısının 253'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamaya göre, son bir günde 1731 kişide Kovid-19'a rastlandı ve toplam vaka sayısı 33 bin 899'a, iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 197 artarak 14 bin 829'a yükseldi.

Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, 3 bin 507 kişi karantinada, 4 bin 22 kişi hastanelerde ve 2 bin 344 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.



Toplam 18 bin 750 hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede, 29 bin 1 kişi evlerinde gözetimde kalıyor.



En çok vakanın tespit edildiği başkent Tiflis'te son 24 saatte 636 Kovid-19 vakası görüldü.



Öte yandan Türk Hava Yolları'nın (THY), Kovid-19 nedeni ile geçici olarak durdurulan İstanbul-Tiflis uçak seferlerinin Kasım'da yeniden başlayacağı bildirildi.



THY Tiflis Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kasım ayında 4'ü iki taraflı, 3'ü tek taraflı yolcu taşıyacak şekilde aylık toplam 7 uçuş iznimizi almış bulunuyoruz. İstanbul-Tiflis uçuşlarımıza, Gürcü vatandaşları, ülkeye girişine izin verilen ülke vatandaşları ile Gürcü makamlarından iş ziyareti amaçlı özel izin alan Türk vatandaşları kabul edilecektir."

- Özbekistan



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 156 artarak 66 bin 37'ye, virüs kaynaklı ölüm sayısının ise 1 artarak 557'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 121 artarak 63 bin 165 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 315 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçerek 700'ün üzerine çıktı, ekimden itibaren ise 300 civarında gerçekleşiyor.

- Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 538 kişide Kovid-19 tespit edilirken toplam vaka sayısı 57 bin 276'ya çıktı.

Ülkede 414 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 48 bin 637'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle iki kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam 1138 can kaybının yaşandığı ülkede, 6 bin 967 hastanın tedavisi sürüyor.

- Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 148 artarak 110 bin 832'ye çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 117 artarak 105 bin 883'e, ölenlerin sayısı 5 artarak 1835'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 3 bin 114 kişi tedavi görüyor, 126 kişinin sağlık durumu ağır, 12 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı son 24 saatte 274 artarak 37 bin 205'e yükseldi.

Zatürreden iyileşenlerin sayısı 28 bin 616'a ulaşırken, ölenlerin sayısı bir artarak 396'ya çıktı, 8 binden fazla zatürre hastasının tedavisi sürüyor.