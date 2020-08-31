Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

BAKÜ (AA) - Moldova, Belarus, Azerbaycan, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 220 artarak 36 bin 920'ye, ölü sayısının da 3 artışla 995'e çıktığı belirtildi.



Açıklamada, 368 kişinin taburcu olmasıyla iyileşen sayısının 25 bin 872 olduğu aktarıldı.



Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise 3 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısı 1882'ye yükseldi.



31 bin 579 kişinin gözetimde tutulduğu ülkede, sağlık alanında ilan edilen olağanüstü hal 15 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

- Belarus



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 156 artarak 71 bin 843'e, ölü sayısı ise 5 artışla 681'e yükseldi.



16 kişinin iyileştiği ülkede, sağlığına kavuşan sayısı 70 bin 468'e ulaştı.



Belarus'ta 694 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

- Özbekistan



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 136 artarak 41 bin 787'ye, ölü sayısının 2 artarak 319'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 249 artarak 39 bin 68'e çıktığı aktarıldı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 400 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan’da, bir haftadan beri günlük vaka sayısı 400'ün altında gerçekleşiyor.

- Azerbaycan



Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 126 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 36 bin 435'e yükseldi.



Sağlığına kavuşanların sayısı 144 artarak 33 bin 847'ye ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 534 oldu.



Bugüne kadar 922 bin 69 testin yapıldığı Azerbaycan'da 2 bin 54 kişinin tedavisi sürüyor.

- Tacikistan



Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede vaka sayısının 33 artarak 8 bin 583'e çıktığı kaydedildi.



Açıklamada, son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısının 35 artarak 7 bin 376'ya yükseldiği aktarıldı.



Kovid-19 kaynaklı 68 ölümün gerçekleştiği Tacikistan'da 1139 kişinin tedavisi sürüyor.