Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR SULTAN (AA) - Moldova, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 833 artarak 68 bin 791’e, ölenlerin sayısının ise 13 artışla 1630’a çıktığı kaydedildi.



Vakalardan 7 bin 873’ünün evde tedavi gördüğü aktarılan açıklamada, 619 kişinin sağlığına kavuştuğu ve iyileşen sayısının 49 bin 702’ye ulaştığı belirtildi.



Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde Kovid-19 vaka sayısının 2 bin 527 olduğu ifade edildi.

- Belarus



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 733 artarak 89 bin 642’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 artışla 941’e çıktı.



Virüsten 402 kişi sağlığına kavuştu ve böylece iyileşen sayısı 80 bin 905 oldu. Ülkede 7 bin 796 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

- Tacikistan



Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 39 artarak 10 bin 613'e çıktı. Yeni can kaybı bildirilmedi.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 51 artarak 9 bin 668'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 80 ölümün gerçekleştiği ülkede 865 kişinin tedavisi sürüyor.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 124 artarak 64 bin 134'e, virüsten ölenlerin sayısının ise 2 artarak 536’ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 192 artarak 61 bin 260'a ulaştığı, böylece toplam vakaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkede 2 bin 338 hastanın tedavisi sürüyor.

- Kazakistan

Kazakistan Sıhhi Epidemiyolojik Kontrol Komitesi Başkanı Ayjan Yesmagambetova, sınır geçişlerinde sıhhi karantina kontrolünün güçlendirilmesi kapsamında haftalık uçak seferlerinin sayısını Ukrayna ile 3'ten 1'e, Birleşik Arap Emirlikleriyle 24'ten 16'ya, Almanya ile 6'dan 4'e, Belarus ile 9'dan 4'e düşürme kararı alındığını belirtti.



Yesmagambetova, daha önce Türkiye ile haftalık uçak seferlerinin 18 azaltıldığına dikkati çekerek, "Kasım'da 6 sefer daha azaltılacak." dedi.

Öte yandan başkent Nur Sultan'da yurt dışından dönen ve yanında Kovid-19 test sonuçlarını gösteren belgesi olmayan Kazakistan vatandaşları test yaptırmak üzere karantinaya alınmaya devam ediyor.

Nur Sultan Valiliğinden yapılan açıklamada, bugüne kadar hazırlanan karantina yerinin toplam 2 bin yolcuyu kabul ettiği ve bunlardan 3'ünün test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Ülkede bugüne kadar 109 bin 766 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bunun 105 bin 301'i iyileşmiş, virüsten 1799 kişi hayatını kaybetmişti.