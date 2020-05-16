Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
Ukrayna'da 528, Kazakistan'da 161, Ermenistan'da 239, Özbekistan'da 9, Gürcistan'da 9 yeni vakaya rastlandı
NUR SULTAN (AA) - Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Ermenistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.
Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 92’si sağlık çalışanı ve 49’u çocuk 528 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 17 bin 858’e çıktığı bildirdi.
Bir günde en fazla vakanın Kiev ve Çernovtsi bölgelerinde görüldüğünü kaydeden Stepanov, son 24 saatte 8 bin 960 test yapıldığını belirtti.
Stepanov, iyileşenlerin sayısının 433 artarak 4 bin 906, ölü sayısının 21 artarak 497 olduğunu kaydetti.
- Moldova 'da ölenlerin sayısı 204 oldu
Moldova'da 63 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, Kovid-19'dan 64 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 2 bin 344, 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 204 olduğunu açıkladı.
Vakalardan 1290’ının sağlık çalışanı olduğu ifade edilen açıklamada, durumu ağır olan 231 hastanın 18’inin solunum cihazına bağlı olduğu kaydedildi.
5 bin 745 vakanın tespit edildiği ülkede, 39 bin 61 kişi gözetim altında tutuluyor.
Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde, 10 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 199’a yükseldi. Vakaların 99’u Çadır-Lunga, 78’i Valkaneş ve 22'si başkent Komrat’ta bulunuyor.
Gagauz Özerk Yeri'nde şimdiye kadar 8 kişi hayatını kaybetti.
- Kazakistan'da 161 yeni vakaya rastlandı
Hafta başında olağanüstü halin (OHAL) kaldırıldığı Kazakistan'da, 1 Haziran'da başlayacak olan tren seferleri için biletler satışa sunuldu.
Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, Semey şehrinde salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarını ödüllendirdi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 161 artarak 5 bin 850'ye, iyileşenlerin sayısının da 215 artarak 2 bin 854'e yükseldiği belirtildi.
Bugüne kadar virüsten 34 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 3 binden fazla hastanın tedavisi sürüyor.
- Ermenistan'da 239 yeni vaka
Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 239 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 4 bin 283'e, 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 55'e çıktı.
Bugüne kadar 39 bin test yapılan ülkede 1791 kişi virüsten iyileşirken, 2 bin 415 kişinin tedavisi sürüyor.
- Azerbaycan'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaklaşık 300 cadde ve sokakta dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Bakü Valiliği, sokaklarda maskesiz gezenlere maske dağıttı.
Bugüne kadar 2 bin 980 vakanın tespit edildiği ülkede 1886 hasta iyileşmiş, 36 kişi yaşamını yitirmişti.
- Özbekistan’da 48 bin kişi gözetimde
Özbekistan, Malezya ve Singapur’dan 237 vatandaşını ülkeye getirdi.
Sıhhi Kontrol Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurmat Atabekov, vaka sayısının 9 artarak 2 bin 691'e çıktığını aktardı.
Şimdiye kadar 2 bin 158 kişinin iyileştiğini kaydeden Atabekov, 522 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve 8 hastanın durumunun ağır olduğunu söyledi.
Atabekov, toplam 474 bin test yapıldığını, 48 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu ifade etti.
Ülkede şimdiye kadar Kovid-19'dan 11 kişi yaşamını yitirdi.
- Gürcistan'da vaka sayısı 9 bin 600'ü geçti
Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamada, son bir günde Kovid-19 vaka sayısının 9 artarak 680’e, sağlığına kavuşanların sayısının 418’e çıktığı belirtildi.
Ülkede virüsten 12 kişi hayatını kaybetmişti.