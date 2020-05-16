Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR SULTAN (AA) - Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Ermenistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 92’si sağlık çalışanı ve 49’u çocuk 528 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 17 bin 858’e çıktığı bildirdi.



Bir günde en fazla vakanın Kiev ve Çernovtsi bölgelerinde görüldüğünü kaydeden Stepanov, son 24 saatte 8 bin 960 test yapıldığını belirtti.



Stepanov, iyileşenlerin sayısının 433 artarak 4 bin 906, ölü sayısının 21 artarak 497 olduğunu kaydetti.

- Moldova 'da ölenlerin sayısı 204 oldu

Moldova'da 63 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, Kovid-19'dan 64 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 2 bin 344, 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 204 olduğunu açıkladı.

Vakalardan 1290’ının sağlık çalışanı olduğu ifade edilen açıklamada, durumu ağır olan 231 hastanın 18’inin solunum cihazına bağlı olduğu kaydedildi.

5 bin 745 vakanın tespit edildiği ülkede, 39 bin 61 kişi gözetim altında tutuluyor.

Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde, 10 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 199’a yükseldi. Vakaların 99’u Çadır-Lunga, 78’i Valkaneş ve 22'si başkent Komrat’ta bulunuyor.

Gagauz Özerk Yeri'nde şimdiye kadar 8 kişi hayatını kaybetti.

- Kazakistan'da 161 yeni vakaya rastlandı

Hafta başında olağanüstü halin (OHAL) kaldırıldığı Kazakistan'da, 1 Haziran'da başlayacak olan tren seferleri için biletler satışa sunuldu.

Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, Semey şehrinde salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarını ödüllendirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 161 artarak 5 bin 850'ye, iyileşenlerin sayısının da 215 artarak 2 bin 854'e yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar virüsten 34 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 3 binden fazla hastanın tedavisi sürüyor.

- Ermenistan'da 239 yeni vaka



Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 239 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 4 bin 283'e, 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 55'e çıktı.



Bugüne kadar 39 bin test yapılan ülkede 1791 kişi virüsten iyileşirken, 2 bin 415 kişinin tedavisi sürüyor.



- Azerbaycan'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaklaşık 300 cadde ve sokakta dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Bakü Valiliği, sokaklarda maskesiz gezenlere maske dağıttı.

Bugüne kadar 2 bin 980 vakanın tespit edildiği ülkede 1886 hasta iyileşmiş, 36 kişi yaşamını yitirmişti.

- Özbekistan’da 48 bin kişi gözetimde



Özbekistan, Malezya ve Singapur’dan 237 vatandaşını ülkeye getirdi.

Sıhhi Kontrol Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurmat Atabekov, vaka sayısının 9 artarak 2 bin 691'e çıktığını aktardı.

Şimdiye kadar 2 bin 158 kişinin iyileştiğini kaydeden Atabekov, 522 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve 8 hastanın durumunun ağır olduğunu söyledi.

Atabekov, toplam 474 bin test yapıldığını, 48 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu ifade etti.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19'dan 11 kişi yaşamını yitirdi.

- Gürcistan'da vaka sayısı 9 bin 600'ü geçti



Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamada, son bir günde Kovid-19 vaka sayısının 9 artarak 680’e, sağlığına kavuşanların sayısının 418’e çıktığı belirtildi.

Ülkede virüsten 12 kişi hayatını kaybetmişti.

