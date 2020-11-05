Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

KİEV (AA) - Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerin sayısı artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 1059 kişide virüs tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 79 bin 566’ya çıktığı bildirildi.



Sağlığına kavuşanların sayısının 928 artarak 59 bin 220’ye çıktığı belirtilen açıklamada, ölen sayısının ise 15 artarak 1866’ya yükseldiği kaydedildi.

Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde Kovid-19 vaka sayısı 15 artarak 2 bin 721’e çıktığı belirtildi.

Ülkede, 14 Ekim’de 1149 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.

- Belarus



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 982 artarak 103 bin 295’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 artışla 998’e yükseldi.



Kovid-19’dan 430 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede iyileşen sayısı 89 bin 131’e ulaştı.



Ülkede 13 bin 166 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürüyor.

Günlük vaka sayısı eylül başında yükselmeye başlayan ülkede, geçen haftadan beri günlük 900’ün üzerinde vaka kaydediliyor.

- Tacikistan



Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 39 artarak 11 bin 219'a çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 56 artarak 10 bin 494'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 83 ölümün gerçekleştiği ülkede 642 kişinin tedavisi sürüyor.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının bugün 77 artarak 68 bin 9'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 142 artarak 65 bin 254 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Kovid-19 kaynaklı 579 ölümün gerçekleştiği ülkede, hastanelerdeki 2 bin 176 hastanın tedavisi sürüyor.