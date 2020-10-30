Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

KİEV (AA) - Moldova, Belarus, Özbekistan, Kazakistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 968 artarak 75 bin 201’e, ölenlerin sayısı 19 artışla 1766’ya çıktı.

Virüse yakalanan 695 kişi iyileşti ve sağlığına kavuşanların sayısı 55 bin 190’a ulaştı.

Ülkede bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilirken salgına karşı tedbirler sıkılaştırılıyor. Söz konusu liste, iki haftada bir güncelleniyor.

Ülkede 14 Ekim’de 1149 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.



- Belarus



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 970 artarak 97 bin 499’a, ölü sayısı ise 4 artışla 977’ye yükseldi.



Kovid-19’dan 650 kişi iyileşti ve böylece sağlığına kavuşanların sayısı 85 bin 982’ye ulaştı.

Ülkede eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, dört gündür 900’ün üzerinde seyrediyor.

- Kazakistan



Kazakistan'da salgının etkili olduğu bölgelerde karantina tedbirleri sıkılaştırılmaya devam ediyor.



Başbakan Yardımcısı Yeralı Tugjanov, son 24 saatte en fazla vakanın görüldüğü Doğu Kazakistan eyaletinde karantina tedbirlerinin 2 Kasım'dan itibaren sıkılaştırılması talimatını verdi.



Öte yandan, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sosyal medya paylaşımında, Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili durumun birçok ülkede endişe verici olduğunu belirterek, vatandaşları karantina kurallarına uymaya çağırdı.



Hükümetin ticari ve ekonomik çıkarlar doğrultusunda hareket ettiğine dikkati çeken Tokayev, "Salgının ilk dalgasıyla mücadele deneyimi dikkate alındı. Valilere epidemiyolojik duruma göre kararlar alma talimatı verildi. Çok şey vatandaşların dikkatine bağlı." dedi.



Kazakistan'da bugüne kadar 111 bin 492 Kovid-19 vakası tespit edildi, yüzde 96'sı iyileşti. Kovid-19 nedeniyle 1844 kişi hayatını kaybetti.

- Özbekistan



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 86 artarak 66 bin 628'e, virüs kaynaklı ölümlerin sayısının ise 1 artarak 563'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 151 artarak 63 bin 864 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği belirtildi.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 201 hastanın tedavisi sürüyor.

Bu arada, ünlü Türkolog Andrey Kubatin, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

- Tacikistan



Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 38 artarak 10 bin 977'ye çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 54 artarak 10 bin 182'ye yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 82 ölümün görüldüğü ülkede 713 kişinin tedavisi sürüyor.