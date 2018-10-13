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Avrasya Tüneli'nde yeni dönem başladı!

Avrasya Tüneli, ödeme konusunda sağladığı kolaylıklara her geçen gün bir yenisini ekliyor.

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:22
Avrasya Tüneli'nde yeni dönem başladı!

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, İstanbul trafiğinin en yoğun  olduğu Kumkapı-Koşuyolu semtleri arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya  indirerek trafiği rahatlatan ve boğaz geçişi için hızlı bir alternatif sunan  Avrasya Tüneli, ödeme konusunda sağladığı kolaylıklara da bir yenisini ekledi.

Avrasya Tüneli’ni kullanan sürücüler geçiş ödemelerini artık  www.avrasyatuneli.com, Yapı Kredi ve Garanti Bankası’nın yanı sıra İş Bankası  üzerinden de yapabilecek. Avrasya Tüneli ve İş Bankası arasında gerçekleştirilen  iş birliği ile sürücüler, geçiş ücretleri ve ihlalli geçiş cezalarını  ödeyebilecek.

İş Bankası’nın tüm şube ve ATM’lerinden yapılabilecek ödemeler ayrıca  mobil şube ve internet bankacılığı fatura ödeme bölümünden 7 gün 24 saat  gerçekleştirilebilecek. Avrasya Tüneli ve İş Bankası iş birliği ile sağlanan bu  hizmet 8 Ekim 2018 tarihi itibarıyla uygulamaya alındı.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 14:22
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