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Avrasya Tüneli’nde kontrolden çıkan lüks cip yan yattı

Avrasya Tüneli’nde kontrolden çıkan lüks cip yan yattı.

27 Ağustos 2019 Salı 15:48
Avrasya Tüneli’nde kontrolden çıkan lüks cip yan yattı

Avrasya Tüneli’nde kontrolden çıkan lüks cip yan yattı. Araçta bulunan 3 Azerbaycanlı kazayı yara almadan atlattı.


Avrasya Tüneli’nde saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, Azerbaycan plakalı lüks cip iddiaya göre kontrolden çıkarak yan yattı. Araçta bulunan 3 Azerbaycan vatandaşı kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle tünelin Asya istikameti trafiğe kapatıldı. Yolun kapatılması sebebiyle Avrupa’dan Asya istikametine tünel girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yan yatan aracın çekici yardımıyla çekilmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 15:48
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