Avrasya Tüneli’nde kâra az kaldı: Garanti 70 bin, Kasım ayı 53,494

Avrasya Tüneli yetkililerinden alınan bilgiye göre, 5 yıl önce hizmet vermeye başlayan tüneli, aradan geçen sürede 77 milyondan fazla araç kullandı.

Kasım ayı itibarıyla tüneli kullanan ortalama günlük araç sayısı 53 bin 494 adede ulaştı. İlk günden bu yana görülen en yüksek günlük araç sayısı (22 Temmuz 2019’da) 79 bin 495 adet olarak kayıtlara geçti. Tünelde trafiğin en yoğun yaşandığı günler perşembe olarak kayıtlara geçti.

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde tam kapasiteyle çalışan tüneli kullanan araçların yüzde 93’ünü otomobiller, yüzde 7’sini ise minibüsler oluşturdu. Tünelden geçen araçların yüzde 51,4’ü Avrupa’dan Asya yönüne, yüzde 48,6’sı Asya’dan Avrupa yönüne seyahat etti.

Zaman tasarrufu

Salgın sürecinin yaşanmaması halinde trafiğin bu yılın sonuna kadar garanti seviyelerine gelmesi öngörülüyordu. Ancak hafta içi günlük kullanım sayısı 60 bin seviyelerini geçmeyi başardı.

Avrasya Tüneli’nin kullanılmasıyla 5 yılda 135 milyon saat zaman tasarrufu elde edildiği, 75 bin ton emisyon azaltımı sağlandığı hesaplandı. 75 bin ton emisyon azaltımıyla (bir ağacın yılda 25 kilogram karbondioksiti absorbe ettiği düşünüldüğünde) yaklaşık 3 milyon ağacın üstleneceği görevden tasarruf edilmiş olundu.