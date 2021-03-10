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Yaşam Avrasya tüneli geçiş ücreti 2021, Avrasya tüneli tek geçiş ücreti
Yaşam

Avrasya tüneli geçiş ücreti 2021, Avrasya tüneli tek geçiş ücreti

Avrasya tüneli ücretleri ne kadar? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda geçiş ücretlerine ilişkin konuştu. İstanbul'un iki yakasını denizin altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'ne zam mı yapıldı? Avrasya tüneli geçiş ücreti 2021, Avrasya tüneli tek geçiş ücreti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-03-10 20:30:00 -
Avrasya tüneli geçiş ücreti 2021, Avrasya tüneli tek geçiş ücreti

Anadolu Ajansı'nın "Geçiş ücretleri neden bu kadar pahalı?" şeklindeki sorusuna Bakan Karaismailoğlu, şöyle yanıt verdi:

"Geçiş ücretleri tam tersine dünya standartlarına göre çok uygun. Kilometre başına ödenen rakamlara baktığınız zaman bu tabloda çok makul yerlerde kalıyoruz.

Tabii ki bunu o bölgelerin GDP'si ile oranlamak gerekiyor ancak o zaman doğru karşılaştırma yapabiliriz.

Projelerin yapıldığı bölgelerin GDP'sine baktığınız ve oranladığınız zaman bile gayet avantajlı konumdayız.

Avrasya tüneli geçiş ücreti 2021 ne kadar?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine 1 Şubat 2021 itibarıyla zam geldi. Yapılan zamla birlikte Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücreti otomobiller için 46 lira, minibüsler için ise 69 lira oldu.

2020 yılında Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL, minibüsler için ise 54,70 TL olarak uygulanıyordu.

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