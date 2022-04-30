Avrasya Tüneli 1 Mayıs 2022 ücretleri ne kadar? Avrasya Tüneli yeni tarife fiyatları:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Avrasya Tüneli’nden bundan böyle motositketlerin geçişine izin verilecek. Yine karara göre, tünelden motorlu bisikletler (moped) ile elektrikli scooter'lar ise geçemeyecek. Motosikletler için de gece ve gündüz tarifesi olacak

Avrasya Tüneli hangi araçlara yasak?

Buna göre, yap-işlet-devret modeli ile ihale edilen İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi (Avrasya Tüneli) Projesi kapsamında, 1 Mayıs'tan itibaren azami tasarım hızı saatte 45 kilometre, silindir kapasitesi 50 santimetreküpten fazla olan sepetli, sepetsiz iki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar ile net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı aşmayan dört tekerlekli L3, L4, L5 ve L7 sınıfı motorlu taşıtların (motosikletlerin) tünelden geçişine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Avrasya Tüneli 1 Mayıs 2022 ücretleri ne kadar?

Avrasya Tüneli geçiş ücreti belli oldu. Açıklamada, “Avrasya Tüneli’ni kullanan motosikletlerin tek yön geçişi 05.00-23.59 saatleri arasındaki gündüz tarifesinde 20,70 TL, 00.00 - 04.59 arasındaki gece tarifesinde ise 10,35 TL olarak ücretlendirilecek. Motosiklet sürücüleri, serbest gişe sistemi bulunan Avrasya Tüneli’nden HGS hesaplarıyla geçiş ödemelerini yapabilecek” denildi.