Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı sona erdi! Dolar lobilerini kızdıracak mutabakat!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında, ortak bildiri hakkında açıklamada bulundu.

Toplantıda tüm ülkelerin görüşlerini alma fırsatı bulduklarını ve bir yol haritası konusunda mutabık kaldıklarını belirten Yıldırım, gelecek yıl yapılacak toplantının ev sahibi ülkenin Kazakistan olacağını aktardı.

Her yıl toplantının daha da önemli hale geldiğini vurgulayan TBMM Başkanı Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrasya bölgesi, dünya nüfusunun 5.3 milyarını temsil ediyor. Yani yüzde 60'ından fazlasını temsil ediyor. Dünyanın milli gelirinin yüzde 60'ından fazlasını bu bölge sağlıyor. Bugün bu toplantıya katılan 39 ülkenin toplam nüfusu 3 milyar, dolayısıyla buradan çıkan bir sonuç, buradan yükselen ses, dünyanın genelini etkileyecek güçtedir. Bir başka deyişle geniş Avrasya coğrafyası dünyanın omurgasıdır."

Toplantıda en az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, ekonomik kalkınma farklılıkları, terörle mücadele ve iklim değişiklikleri gibi konuları ele aldıklarını belirten Yıldırım, yapılacak çalışmaların insanların geleceğine yön vereceğini bildirdi.

Yıldırım, ülke parlamentolarının ulusal yasa ihtiyaçlarının karşılanması, denetimlerin yapılması yanında uluslararası konularda da hükümetlerine yardımcı olmak ve parlamenter diplomasiyi etkin kullanmak gibi sorumlulukları olduğunu kaydetti.

'Meclis başkanları olarak 3 oturum düzenledik'

Bu doğrultuda Avrasya coğrafyasından 39 ülkeden 700 civarında katılımcıyla toplantıyı başarılı bir şekilde tamamladıklarına değinen Yıldırım, "Avrasya'da ekonomik işbirliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma toplantımızın ana temasını teşkil etmektedir. Bu toplantıda Türkiye, Güney Kore, Rusya Federasyonunun meclis başkanları olarak 3 oturum düzenledik, konuları kapsamlı olarak ele aldık. Söyleyecek sözü olan herkes burada rahatça ifade etti ve görüşlerini bizlerle paylaştı. Nihayet bir ortak bildiri konusunda titiz, sabırlı ve yoğun bir çalışmayla anlaştık. Bu anlaşılan hususların tamamı ortak bildiriye yansımış durumda. 39 ülkenin katıldığı böyle bir toplantıda her ülkenin tek tek isteklerini karşılamaya imkan yoktu. Esas olan bireysel veya ülke bazında sorunlar değil, bölgenin bütün sorunlarını içeren, ortak kaygılarımızı, beklentilerimizi sağlayacak bir paydada birleşmekti, bunun da başarılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Toplantıda özellikle üzerinde durulan konular arasında ulusal paralarla ticaretin teşvik edilmesi, sığınmacılar ve düzensiz göçe gereken ilginin daha fazla gösterilmesi hususların yer aldığını aktaran Yıldırım, ticaret, üretim, madencilik, altyapı, teknoloji, inovasyon gibi konularda yeni işbirliği alanlarının oluşturulması konularına da bildiride yer verildiğini belirtti.

'Bildiride terörle mücadele vurgulandı'

Suriye'de uzun süreden beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Astana süreci çerçevesinde başlattıkları girişimin bugün olgunlaştığını anlatan Yıldırım, en son İdlib mutabakatı ile bölgede masumların katledilmesinin önüne geçildiğini vurguladı.

Bildiri ile Suriye krizinde bütün tarafların sivillerin hayatını riske atacak eylemlerden kaçınılması konusunda uluslararası camiayı daha dikkatli davranmaya davet etiklerini bildiren Yıldırım, şunları söyledi:

"PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ gibi birçok terör örgütü ile mücadele konusunu bütün taraflarımızla paylaşma fırsatı bulduk. Terörle mücadelede ırk, din, dil ayrımı gözetmeksizin, çifte standartta düşmeden mücadelenin kaçınılmaz olduğunu teyit ettik ve buna bildiride yer verdik. Bu kadar ülkenin tek bir sesle teröre karşı çıkmaları, terörle ve terörizmle mücadele açısından önemli bir duruştur. Uluslararası ticaret alanında yaşanan son günlerdeki olumsuzluklar özellikle korumacılık eğilimleri ekonomik manüplasyonlar, egemen paralar üzerinden diğer ekonomiler üzerinde baskı kurma girişimleri konusunu hakkında da yine bildiride Avrasya ve dünya kamuoyunun dikkatini çektik. Ortak bildiride, dünya ticaret örgütünün kurallarını hatırlatarak ulusal paralarla ticaretin teşvik edilmesini önerdik. Kalkınmanın önünde engel teşkil eden ekonominin baskı aracı olarak kullanılmasının sakıncalarını da ortaya koyduk."

'Uzlaşacağımızı düşünüyorum'

Siber güvenliğinin de giderek yaygınlaşan çok taraflı bir sorun haline geldiğini teyit ettiklerini ve bu konuda bölgesel ve küresel koordinasyonun artırılması gereğinin vurgulandığını aktaran Yıldırım, "Birbirini besleyen, tetikleyen sorunları zamana yayıp, planlı bir şekilde yok etmek gerektiği hususunda uzlaşacağımızı düşünüyorum. " diye konuştu.

Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı, düzenlenen basın toplantısı ile sona erdi.

Toplantı kapsamında yarın TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın eşliğindeki katılımcılar, Perge Antik Şehri, Antalya Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret edecek ve yat turuna katılacak.