Avokadolu omlet nasıl yapılır? | Avokadolu tarif

Avokado omlet yapılışı | Son yıllarda hem diyet yapanlar hem de sağlıklı beslenmeye özen gösterenler beslenme programlarına avokadoyu dahil etti. Peki, avokadolu omlet olur mu?

Avokadonun faydaları nelerdir?

Avokado C, E, K ve B6 vitaminleri yönünden zengindir.

Kremsi yapısıyla dikkat çeken meyvelerden olan avokado magnezyum, potasyum, omega-3 ve folat yönünden de önemli bir kaynaktır.

Avokado kalp sağlığı için önemli bir meyvedir. Potasyum yönünden zengin olan avokado felç riskini de azaltır.

Bilimsel çalışmalar avokadonun kötü kolesterolü düşürdüğünü ortaya koymuştur.

Göz sağlığı için son derece önemli olan avokado bazı kanser türlerine karşı koruyucudur.

Ayrıca avokado Alzheimer gibi hastalıkları önlemek konusunda çok yararlıdır.

Avokadolu omlet tarifi

Malzemeler:

1 küçük parça avokado

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı süt

1 dilim beyaz peynir

3-4 damla limon suyu

1 tutam maydanoz

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

(Kalabalık bir sofra için bu tarifi hazırlayacaksanız ölçüleri verdiğimiz oranları göz önünde bulundurarak artırabilirsiniz.)

Avokadolu omlet nasıl yapılır?

Bir kasenin içerisine süt ve yumurtayı alıp güzelce çırpın.

Maydanozları doğrayın.

Maydanoz, un, peynir, yağ, limon suyu ve tuzu ekleyip karıştırın.

Avokadoyu çatalla ezip karışıma ekleyin.

Ardından omleti tavada pişirin.

Omletinizi dereotu, taze nane ve peynirle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.