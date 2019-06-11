AVM'yi su bastı, müzisyenler Titanik müziğini çaldı Güney Amerika ülkesi Meksika'da bulunan bir alışveriş merkezini su bastığı sırada AVM'de sahne alan müzisyenler, Titanik filminin müziğini çalmaya başladı.

Olay, Meksika'nın Guadalajara şehrinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tavanından su akan alışveriş merkezinin ortasına kurulmuş sahnedeki müzisyenlerin, Titanik filminin sembol şarkılarından olan 'My Heart Will Go On' isimli şarkıyı çalmaya başladı. Paylaşım rekor kırdı Sosyal medyada çok sayıda yorum alan görüntülere, 'Titanik batarken enstrümanlarını çalmaya devam eden müzisyenler' benzetmesi yapıldı.

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