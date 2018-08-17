Avm’lerde ‘dövizle kiraya son’ atağı

Yıllık 43 milyar dolarlık ticari işlem hacmine sahip Türkiye’deki Franchising Sisteminin tek temsilcisi olan UFRAD, “ABD’nin dolar oyununa karşı, 15 Temmuz ruhu ile ‘ekonomide milli mücadele’ kampanyası başlatıyor.Dernek yönetimi bugün gerçekleştireceği basın toplantısında AVM’lerin, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik şartlara bağlı olarak markalara destek olmalarını ve kiralarda ‘TL’ye dönüş ve kur sabitleme’ yoluna gitmeleri çağrısında bulunacak.