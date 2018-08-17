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Avm’lerde ‘dövizle kiraya son’ atağı

Markalı perakendecilikte yeni uygulamalarıyla fark oluşturan ve Franchising sisteminin Türkiye’deki tek çatı örgütü olan UFRAD Franchising Derneği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘dövizinizi bozdurun’ çağrısına dikkat çekerek, alışveriş merkezleri başta olmak üzere özel sektördeki birçok firmayı katkı sağlamaya çağırdı.

17 Ağustos 2018 Cuma 09:35
Avm’lerde ‘dövizle kiraya son’ atağı

Yıllık 43 milyar dolarlık ticari işlem hacmine sahip Türkiye’deki Franchising Sisteminin tek temsilcisi olan UFRAD, “ABD’nin dolar oyununa karşı, 15 Temmuz ruhu ile ‘ekonomide milli mücadele’ kampanyası başlatıyor.Dernek yönetimi bugün gerçekleştireceği basın toplantısında AVM’lerin, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik şartlara bağlı olarak markalara destek olmalarını ve kiralarda ‘TL’ye dönüş ve kur sabitleme’ yoluna gitmeleri çağrısında bulunacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 09:35
  1. Franchising Sistemi
  2. UFRAD

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