AVM’lerde dolar/TL pazarlığı mesaisi

Dolar ve Euro’daki rekor yükselişlerin AVM kiralarını artırması perakendecileri kepenk indirmeye yöneltti. Perakendeciler, AVM yönetimlerine devamlı “Kuru indirin ve sabitleyin” çağrısında bulunuyor.

DEVİRLER ARTIYOR

Kiraların dolar ve Euro üzerinden alınmasının firmaları AVM’lerden çekilmeye ittiğine işaret eden

AVM Kiracıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Yüce, “Bu nedenle kapanan ve devredilen dükkânların adedi artıyor” dedi. Yüce, AVM yönetimlerinin kiracılarına kulak vermediğini belirterek, “Bunlar için bir sorun yok. Kapanan dükkânı başka birine daha pahalıdan devredebiliyorlar. Kira dışında devirlerden de gelir elde edebiliyorlar” şeklinde konuştu.

KUR SABİTLENMELİ

AVM kiralarında TL’ye geçiş için atılan adımları olumlu karşılayan Yüce, “Ama bu adımlar hemen uygulamaya geçecek gibi görünmüyor. Onun için ilk adımda kiralarda kur aşağı çekilmeli” ifadelerini kullandı.

PEŞ PEŞE TOPLANTI YAPILIYOR

Şu aşamada AVM yönetimleri, kiracıları ile toplantı yapıyor. Cevahir, Arena Park, Capacity, Pelican Mall, Sapphire, Torium gibi AVM’lerde tarafların devamlı bir araya geldiği ve anlaşmaya çalıştığı kaydediliyor. Örneğin kiracıları ile buluşan Cevahir AVM’nin yönetiminden yüzde 20’lik ve 4 aylık kur üzerinden indirim teklifi geldi. Bu teklifin dertlerine derman olmayacağını savunan kiracılar, kurların makul ve her iki tarafı da mağdur etmeyecek bir seviyeye çekilmesini; uzun vadeye sabitlenmesini istedi.

DUYARLI OLUNMALI

Büyük gruplar da kiraların artışına karşı AVM yönetimlerini duyarlı davranmaya davet ediyor. D’S Damat, Damat ve Tween markalarını bünyesinde bulunduran Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Bir sene içinde yüzde 80 artan Euro kuru ile karşı karşıyayız. Böyle bir maliyeti dövizle mağaza kiralayan markalar karşılayamaz. Maalesef tüm bu olan bitenlere rağmen sanki uzayda yaşıyormuş gibi davranan, duyarsız yaklaşım sergileyen AVM’lerin olduğunu da görüyoruz” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON BAZ ALINMALI

Kiralarda parametre konusunun da önemli olduğunun altını çizen Orakçıoğlu, “Artışlarda enflasyon oranları göz önüne alınarak bir düzenleme yapılmalı” önerisini sundu.

YABANCI FONLARA TEPKİ

Büyümelerine AVM’lerin de katkı sunduğunu ifade eden Süleyman Orakçıoğlu, şöyle konuştu:

“Markalar AVM’ler ile el ele vererek gelirlerini artırdı. Geçmişte yaşanan bu karşılıklı fayda göz ardı edilmemeli. Elbette yaşanan gelişmeleri bizlerle uyum içinde paylaşan ve duyarlılık sergileyen AVM sahipleri var. Buna karşın, kur artışları nedeniyle yaşanan olumsuzlukların bedelini tamamen perakendeciye yükleyen ve hiçbir şekilde duyarlı davranmayan yabancı fonların sahibi olduğu AVM grupları da söz konusu. Bu durum sektörümüzün gelişmesine büyük sekte vuruyor. Bu tür tavırlara karşı tepkiliyiz.”