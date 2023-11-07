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Ekonomi AVM'lerde ciro da ziyaretçi de arttı
Ekonomi

AVM'lerde ciro da ziyaretçi de arttı

Yeniakit Publisher
2023-11-07 14:25:48 - 2023-11-07 14:25:48
AVM'lerde ciro da ziyaretçi de arttı

AVM'lerde Eylül 2023 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 10,97’lik bir artış ile 91 puana yükseldi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Eylül ayı sonuçları açıklandı. Verilere göre ciro endeksi, Eylül 2023 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 84,3 oranında artarak 2134 puana yükseldi.

İstanbul genel ortalamayı geçti

Eylül 2023 için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 61,53 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu dikkati çekti.AVM’lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro Eylül ayında Türkiye genelinde 8.135 TL iken İstanbul’da 9.916 TL, Anadolu’da 6.948 TL olarak gerçekleşti.

Ziyaretçi sayısında yüzde 10 artış

Eylül 2023 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 10,97’lik bir artış ile 91 puana yükseldi.Ziyaret sayısı endeksinde üçüncü çeyrek bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 10’luk bir artış olduğu gözlemlenmiştir.

Ciroda yüzde 82 artış

Çeyrek bazlı metrekare başına düşen cirolarda üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 87,2’lik bir artış yaşanmıştır. 2023 yılı üçüncü çeyrekte metrekare verimliliği 7987 TL şeklinde gerçekleşmiştir.

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