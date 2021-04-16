AVM’ler sabah kaçta açılıyor? AVM’ler saat kaçta kapanıyor? AVM'lerin çalışma saatleri
AVM’ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 1 Mart’tan itibaren kontrollü normalleşmeye geçilmesinden sonra rehavet artınca korona vakaları tavan yaparak 60 binleri geçti. Artan korona vakaları sonrası alınan kararlar neticesinde iki haftalığına kısmi kısıtlamaya gidildi. Yeni kısıtlama kararlarıyla da AVM’lerin açılış ve kapanış saatleri de merak ediliyordu. İstanbul’da AVM, cadde mağazaları ve semt dükkanlarının açılış ve kapanış saatlerine ilişkin son dakika kararı alındı. Peki AVM'lerin açılış saati kaç? AVM'ler kaçta kapanacak? İşte AVM'lerin çalışma saatleri.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yaptıkları görüşmeler sonrasında koronavirüs önlemleri kapsamında AVM, cadde mağazaları ve semt dükkanlarının açılış ve kapanış saatlerine ilişkin kararları açıkladı.
İstanbul'da AVM, cadde mağazaları ve semt dükkanlarının çalışma saatleri koronavirüs nedeniyle yeniden düzenlendi. AVM'ler sabah saat 10:00'da açılıyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter'dan duyurduğu açıklamaya göre AVM ile cadde mağazaları saat 17:00'de, semt dükkanlarının kapanma saatinin de saat 17:30'da olarak güncellendiğini duyurdu. Avdagiç "Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz" ifadesinde bulundu.