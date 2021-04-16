AVM’ler sabah kaçta açılıyor? AVM’ler saat kaçta kapanıyor? AVM'lerin çalışma saatleri

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yaptıkları görüşmeler sonrasında koronavirüs önlemleri kapsamında AVM, cadde mağazaları ve semt dükkanlarının açılış ve kapanış saatlerine ilişkin kararları açıkladı.

İstanbul'da AVM, cadde mağazaları ve semt dükkanlarının çalışma saatleri koronavirüs nedeniyle yeniden düzenlendi. AVM'ler sabah saat 10:00'da açılıyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter'dan duyurduğu açıklamaya göre AVM ile cadde mağazaları saat 17:00'de, semt dükkanlarının kapanma saatinin de saat 17:30'da olarak güncellendiğini duyurdu. Avdagiç "Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz" ifadesinde bulundu.