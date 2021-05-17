İçişleri Bakanlığı’nın göndermiş olduğu genelge kapsamında AVM’lerin çalışma saatleri netleşti.

Tam kapanmanın 17 Mayıs tarihi saat 05.00’da sona ermesiyle birlikte 1 Haziran’a kadar sürecek kademeli normalleşme dönemi başladı. Bu süreçte alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri merak konusu oldu.

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge ile AVM’lerin yanı sıra birçok işletme yerinin de çalışma durumları belli oldu.

AVM’ler saat kaçta kapanıyor? AVM’ler açıldı mı?

17 Mayıs tarihinden 1 Haziran tarihine kadar sürecek olan kademeli normalleşme döneminde alışveriş merkezleri hafta içi saat 10.00 – 20.00 arasında hizmete açık olacak. Hafta sonu ise kapalı olacak.

17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında çay bahçesi, kahvehane, internet kafe, spor salonları, yüzme havuzları ve halı saha gibi mekanlar bir süre daha kapalı kalacak.