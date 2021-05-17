  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Firari Can Dündar yine iftira peşinde!
Gördüğü rüyadan etkilendi, Müslüman oldu
Görüntüler gündem olmuştu! "Buz gibi kaldım"
İstanbul'da trafik kazası: 1 yaralı
Yaşam AVM’ler saat kaçta kapanıyor? AVM’ler açıldı mı?
Yaşam

AVM’ler saat kaçta kapanıyor? AVM’ler açıldı mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararının ardından AVM’ler geçici süreyle kapatılmıştı. Tam kapanmanın 17 Mayıs tarihinde sona ermesiyle birlikte birçok kişi AVM’lerin açılıp açılmadığını araştırmaya başladı. Tam kapanmanın bitmesi üzerine kademeli normalleşmeye geçilirken AVM’lerin çalışma saatleri merak konusu oldu. Peki, AVM’ler saat kaçta kapanıyor? AVM’ler açıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-17 15:44:00 -
AVM’ler saat kaçta kapanıyor? AVM’ler açıldı mı?

İçişleri Bakanlığı’nın göndermiş olduğu genelge kapsamında AVM’lerin çalışma saatleri netleşti.

Tam kapanmanın 17 Mayıs tarihi saat 05.00’da sona ermesiyle birlikte 1 Haziran’a kadar sürecek kademeli normalleşme dönemi başladı. Bu süreçte alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri merak konusu oldu.

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge ile AVM’lerin yanı sıra birçok işletme yerinin de çalışma durumları belli oldu.

AVM’ler saat kaçta kapanıyor? AVM’ler açıldı mı?

17 Mayıs tarihinden 1 Haziran tarihine kadar sürecek olan kademeli normalleşme döneminde alışveriş merkezleri hafta içi saat 10.00 – 20.00 arasında hizmete açık olacak. Hafta sonu ise kapalı olacak.

17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında çay bahçesi, kahvehane, internet kafe, spor salonları, yüzme havuzları ve halı saha gibi mekanlar bir süre daha kapalı kalacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şevval ayı orucu ne zaman başlıyor? Şevval orucu nasıl tutulur?
Yaşam

Şevval ayı orucu ne zaman başlıyor? Şevval orucu nasıl tutulur?

Ramazan ayının bitimiyle başlayan Şevval orucu gündeme geldi. Şevval ayının ilk günlerinde tutulan Şevval orucunun ne zaman başlayacağı ve n..
Mısır'dan beklenmedik hareket! Filistinlilere kapıları açtılar
Dünya

Mısır'dan beklenmedik hareket! Filistinlilere kapıları açtılar

Son günlerde Türkiye ile yakınlaşan Mısır, Kuzey Sina’daki Refah Sınır Kapısı’nı İsrail saldırılarında yaralanan sivilleri taşımak için Fili..
THY yolcuları, kademeli normalleşmede yurt içi biletlerini seyahat izin belgesi olmadan alabilecek
Aktüel

THY yolcuları, kademeli normalleşmede yurt içi biletlerini seyahat izin belgesi olmadan alabilecek

THY, kademeli normalleşme dönemini kapsayan 17 Mayıs-1 Haziran'da yolcuların yurt içi uçuş biletlerini seyahat izin belgesine ihtiyaç duymad..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay