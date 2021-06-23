Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurtta uzun süredir uygulanan kısıtlamalar yavaş yavaş gevşetiliyor. Vatandaşların bu süreçte en çok merak ettiği konulardan biri de AVM çalışma saatleri oldu.

AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

AVM çalışma saatleri Haziran ayı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde 21.00'e kadar açık. Temmuz ayı itibariyle kaldırılacak olan sokağa çıkma yasağıyla birlikte AVM çalışma saatlerinin de yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. iş yerleri ile AVM’ler;Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu iş kolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.