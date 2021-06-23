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Yaşam AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?
Yaşam

AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Haziran ayı corona virüs tedbirleri kapsamında AVM çalışma saatlerin de değişiklikler yapılmıştı. Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından AVM’lerin çalışma saatleri de merak ediliyor. AVM çalışma saatleri 2021 kaç oldu? AVM'ler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Yeniakit Publisher
2021-06-23 01:54:00 -
AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurtta uzun süredir uygulanan kısıtlamalar yavaş yavaş gevşetiliyor. Vatandaşların bu süreçte en çok merak ettiği konulardan biri de AVM çalışma saatleri oldu.

AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

AVM çalışma saatleri Haziran ayı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde 21.00'e kadar açık. Temmuz ayı itibariyle kaldırılacak olan sokağa çıkma yasağıyla birlikte AVM çalışma saatlerinin de yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. iş yerleri ile AVM’ler;Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu iş kolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

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