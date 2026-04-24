AVM'de dehşet: 3 yaşındaki çocuk parmağını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan bir AVM'de yaklaşık iki hafta önce meydana gelen olayda, 3 yaşındaki T.B. ailesiyle birlikte alışveriş merkezinde bulunduğu sırada talihsiz bir kaza geçirdi.

Küçük çocuğun parmağı yürüyen merdivene sıkışarak koptu. Ailenin avukatı Sibel Çelik,

kazanın müvekkillerinin çocuklarının yürüyen merdivene yöneldiği esnada yaşandığını belirterek, "Olaydan sonra ihmaller zinciri başladı. Müvekkillerim yürüyen merdiveni kendi imkanlarıyla durdurdu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni kendileri aradı. İlk müdahale gelene kadar çocuğu sakinleştirmeye çalıştılar'' dedi.

AVM HEMŞİRESİ YANLIŞ YÖNLENDİRDİ

AVM'de görevli sağlık personelinin yaraya tampon uyguladığını ancak "uzuv kaybı yok" diyerek aileyi yanlış yönlendirdiğini iddia eden Çelik, bu nedenle ailenin ilk etapta hastaneye gittiğini ifade etti. Doktorların parmağın koptuğunu söylemesi üzerine yeniden AVM'ye dönüldüğünü aktaran Çelik, "Geri döndüğünde hiçbir tedbir alınmamış, merdivenler aynı şekilde bırakıldığı gibi güvenlik şeridi çekilmemiş durumdaydı. Teknik personelin hiçbir tesisatı yok, kendi imkanlarıyla alışveriş merkezinden belirli cihazları satın alıp merdivenlerde parmağı arıyorlar. Saatler süren kendi mücadeleleri sonrasında uzuv bulunuyor'' diye konuştu.

AVM YÜZÜNDEN 2 SAAT GEÇ KALINDI

Bulunan uzuvla ilgili sürece değinen Çelik, şunları kaydetti: "Uzuv ile ilgili yapılan doktor tespiti ile 'Yüzde 1 belki kurtarılabilir' denmesine rağmen parmak yerine dikiliyor fakat geldiğimiz noktada şu aşamada bile çocuğumuz iki ameliyat geçirmiştir. Ve bu ameliyatların devamı maalesef gelecektir. Maalesef olaydan 2 saat sonra geç kalındığı için çocuğumuz uzuv kaybı yaşadı. Bu haliyle de ömür boyu unutamayacağı bir eksikliğe sahip olmuştur. Bu süreçte özellikle olay sonrası AVM'nin sağlık personellerinin ve yönetiminin süreci iyi yönetememesi ve ihmaller zinciri sonrasında bu aşamaya gelinmiştir. Süreç sonrası maalesef alışveriş merkezi yetkilileri de konuyla ilgili duyarlı davranmamışlardır. Hatta alışveriş merkezinin imajı sarsılmasın diye görüntü alınmasını engellemişlerdir. Sadece telefonla ışık tutma ile yetinilmiştir. Bu haliyle de maalesef çocuğumuzun geleceğiyle ilgili ciddi bir sonuç ortaya çıkmıştır."

AVM: SORUMLULUĞUMUZ YOK

Olayla ilgili AVM yönetimi tarafından da yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "8 Nisan 2026 tarihinde yaşanan talihsiz olay hepimizi derinden üzmüştür. Öncelikle yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olay anına ilişkin kamera kayıtları ve teknik incelemeler açıkça göstermektedir ki küçük yaştaki çocuğun ailesinin kontrolünden çıkarak yürüyen merdivene yönelmesi sonucu kaza gerçekleşmiştir. Bu çerçevede olayın oluşumunda alışveriş merkezimize atfedilebilecek bir ihmal veya kusur bulunmamaktadır. Bununla birlikte olayın hemen ardından sağlık ve teknik ekiplerimiz süratle müdahale etmiş, yaralı çocuk ivedilikle sağlık ekiplerine teslim edilerek, gerekli tüm süreçler titizlikle yürütülmüştür. Kamuoyuna yansıyan bazı iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, olay üzerinden haksız bir kusur isnadı oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. Hukuki süreçlerde tüm gerçekler, yetkili merciler ve bilirkişi incelemeleri ile ortaya konulacaktır. MovaPark Alışveriş Merkezi olarak ziyaretçilerimizin güvenliği en öncelikli hassasiyetimizdir.”