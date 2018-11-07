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AVM'de 21 milyon dolar harcadı! Hayatının şokunu yaşadı

İngiltere'de bulunan lüks bir AVM'de 21 milyon dolar harcayan Azerbaycanlı kadın gözaltına alındı. İsminin Zamira Haciyeva olduğu öğrenilen kadının avukatları, Haciyeva'yı "müsrif" biri olarak tanımladı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 22:59
AVM'de 21 milyon dolar harcadı! Hayatının şokunu yaşadı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, lüks bir AVM'de 21 milyon dolar harcayan ve İngiltere'deki "Açıklanmamış Servet Düzeni" adı verilen yeni kanunun ilk hedefi olan Azerbaycanlı Zamira Haciyeva gözaltına alındı.

Haciyeva'nın, hakkında yakalama kararı çıkartan Azerbaycan'a iade edilebileceği belirtiliyor. Avukatları, Zamira Haciyeva'nın herhangi bir dolandırıcılık faaliyetinde bulunmadığını öne sürüyor. İngiltere Ulusal Suçlar Dairesi ise kendisinden servetinin kaynağının açıklamasını istiyor.

Zamira Haciyeva

Avukatlarından savunma: Kendisi müsrif biri

Haciyeva'nın Londra Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından geçen hafta gözaltına alındığı Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki davada ortaya çıktı. Buna göre Haciyeva geçen Salı günü gönüllü olarak polise başvurdu. BBC Türkçe'nin haberine göre Haciyeva'ya iki ayrı yolsuzluk suçlaması yöneltildi. Kefalet duruşmasında savcılar, Haciyeva'nın ülkeden kaçma riski bulunması nedeniyle serbest bırakılmamasını istedi. Avukatları ise Haciyeva'nın "dolandırıcı" değil "müsrif" biri olduğunu ve ülkeden kaçma riski bulunmadığını savundu.

Haciyeva hakkında, 500 bin Sterlin kefalet ödemesi ve şartlı salıverilmesi kararı verildi. Ancak savcılar kararı hemen temyize götürdü. Temyiz duruşmasının, Perşembe günü Yüksek Mahkeme'de görülmesi bekleniyor.

35 farklı kredi kartı

Mahkemenin ulaştığı bilgilere göre Azeri kadın lüks mücevher, parfüm ve saat satan bir mağazada yaklaşık 200 bin dolar, Cartier lüks mücevher mağazasında 130 bin dolardan fazla harcamıştı. Buna ek olarak 2,400 dolarlık şarap faturaları ve erkeklere yönelik lüks ürünler için yaptığı 26 bin dolarlık harcama ortaya çıkarıldı. Haciyeva tüm bu alışverişleri eşinin bankasına ait 35 farklı kredi kartı üzerinden yapmıştı.

Resmi belgeler, Haciyeva'nın 42 milyon dolar değerinde Gulfstream G550 model jet ile yine Harrods'ın otoparkında iki şahsi park alanı satın aldığına işaret etti.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 22:59
  1. İngiltere
  2. Londra
  3. Azerbaycan
  4. Sterlin
  5. Londra Emniyet Müdürlüğü
  6. Zamira Haciyeva

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