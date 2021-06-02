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Aktüel Avlanmak için denize giren emekli kaptanın cesedi bulundu
Aktüel

Avlanmak için denize giren emekli kaptanın cesedi bulundu

İzmir-Balçova'da, zıpkınla balık avlamak için denize giren emekli kaptanın cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 18:35:00 -
Avlanmak için denize giren emekli kaptanın cesedi bulundu

İzmir'in Balçova ilçesinde, zıpkınla balık avlamak için denize giren emekli kaptanın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İnciraltı mevkisi açıklarında denizde hareketsiz bir dalgıç olduğunu görenler durumu polise haber verdi.

Olay yerine, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polisler ile sahil güvenlik ekibi sevk edildi.

Denizden karaya çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinde Ünal Benlialper (64) adına kimlik çıkan kişinin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Benlialper'in emekli kaptan olduğu ve balık tutmak için sık sık zıpkınla denize daldığı öğrenildi.

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