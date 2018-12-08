Avcılık hiç de övünülecek bir marifet değil

Avcılık dünyanın en eski mesleği diye bilinir. İnsanın açlığını giderebilmek için başvurduğu bir yöntemdi. Hâlâ dünyanın birçok yoksul ülkesinde milyonlarca insanın geçim kaynağı avcılık. Fakat bir de karnı tok, sırtı peklerin “spor” olsun diye yaptıkları avcılık var. Sömürgeci İngilizlerin başlattıkları bir “keyif”! Yoksulluktan değil, sırf keyfinden cana kıyan bir keyif!..

Galiba böylesi keyfin İlâhi kaynaklı bir bedeli var.

Kurşun veya saçma ile vurulan av hayvanı, yiyenleri zehirleyebiliyor. Delik deşik olan hayvanın derisindeki ve bağırsaklarındaki mikroplar, etine bulaşıyor. Avcıların bağırsakları geç çıkarmaları veya vurulan avı geç bulmaları yüzünden bağırsaklardan ete mikrop karışabiliyor. Avın iç organlarının dikkatsiz çıkartılması ve boşluğun pis şeylerle doldurulması da eti bozuyor. Bağırsak mikropları ve diğer mikroplar, etleri kokuşturur veya salgılamış oldukları toksinlerle zehirlenmelere yol açar. Hastane kapıları, derdine çare arayan sayısız “avcı” ile dolu.

Bu dert nerden beni buldu diye yakınıyorlar. Oysa övündükleri avcılık, canlarına okuyor farkında değiller.

Yaban domuzu, karaca, geyik, tavşan ŞARBON,

Yaban domuzu, karaca BRUSELLOZİS,

Yaban koyunu, yaban keçisi PEYNİR HASTALIĞI,

Geyik, tavşan AKDENİZ HUMMASI,

Yaban domuzu, karaca, geyik, tavşan, av kuşları VEREM,

Yabani ada tavşanı, tavşan, sülün TULAREMİ,

Yaban domuzu, tavşan, karaca KIZIL,

Av kuşları ORNİTOZ,

Yaban domuzu, tavşan, geyik, karaca LEPTOSPİROZ,

Yaban domuzu, sülün, tavşan, karaca, geyik SALMONELLOZ,

Av kuşları dışındaki tüm av hayvanları KUDUZ yapmaktadır.



Bazıları “Yaban domuzunu yemiyoruz ki” diyor. Fakat çoğu, bu eti köpeklere vermekte. Sayılan hastalıklar bu etlerden köpeklerine bulaşmaktadır.

Hiç de övünülecek bir marifet değil

Vahşi hayvanları avlamak, mübah ise de, ticaret, ziraat, sanat gibi diğer kazanç yolları daha efdaldir. Sırf eğlence için avcılık kalbe sıkıntı verir, şefkat duygularını köreltir, merhamet duygusunu azaltır.

Ticaret için olmasa da, sırf balık yiyebilmek için balık tutmak haram veya mekruh değildir. (Deniz avı yapmak ve onu yemek helal kılındı) buyurulmuştur. (Maide 96)

Maksatsız olarak bir hayvanı öldürmek caiz değildir. Kişi ahirette, “Neden öldürdün?” diye sorguya çekilecektir. Hayvanların hakkına riayet etmeli, onlara karşı da müşfik olunmalıdır. Hadis-i şerifte, “Merhamet et ki, merhamet olunasın!” buyruğu unutulmamalı.. (Şir’a)