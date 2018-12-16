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Avcılar'daki kazada yaralanan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti

İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan 4 kişiden 1'i, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

16 Aralık 2018 Pazar 18:19
Avcılar'daki kazada yaralanan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti.

Kaza, 12.30 sıralarında D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Hüseyin Can Almurat (24)'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 07 DGB 90 plakalı otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekipleri, yaralılar Hüseyin Can Almurat (24), Merve Dağ(21) ve Cansu Üzüm'ü ambulansla Bakırköy Devlet Hastanesi'ne, ağır yaralanan Emre Bilgiseven'i ise çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Emre Bilgiseven'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayı gören İsmail Aslan "Kazayı gördüm. Yukarıdan geliyordu.  Bizde az ilerde çay içiyorduk. Hızlı geliyordu. Refüjdeki direğe vurdu. Bizde koştuk geldik. 2 kadın 2 erkek 4 kişi vardı arabada. Kadınların durumu iyiydi. Birini buraya yatırdık. Bilinci yerindeydi ama birinin durumu kötüydü. Sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti" dedi.

Kaza güvenlik kamerasında

Kazanın ardından yaşananlar çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde araçtan yaralı iki kişi çıkıyor. Çevredekiler kaldırıma oturan yaralıların yardımına gidiyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 18:19
  1. Ankara
  2. İstanbul
  3. Avcılar
  4. Trafik kazası
  5. Emre Bilgiseven

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