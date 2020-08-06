  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 14:15:14 -
Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Petrol Ofisi Caddesi'nde M.Y.'nin kullandığı 34 JT 4942 plakalı otomobil ile Ö.K. yönetimindeki 41 ADZ 057 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan, kaza sonrası kamyonetin devrilme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı