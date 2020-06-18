  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 02:32:35 -
Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Anadolu yakası istikametinde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FA 0577 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen A.C.İ'nin kullandığı 34 JG 7903 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 2 kişi yaralandı.

Bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yolda trafik akışı normale döndü.

06 FA 0577 plakalı otomobilin sürücüsünün kazanın ardından kaçtığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı