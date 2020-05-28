Koronavirüs salgını sebebiyle 16 Mart’ta camiler kapatıldı. Haftalardır camilerden uzak kalan vatandaşlara güzel haber ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Şartları uygun olan camilerde Cuma ve vakit namazları kılınacak. İstanbul için şartları uygun olan camiler belirlendi. İşte, detaylar.

Avcılar’da hangi camilerde cuma namazı kılınacak? | Hangi camilerde cuma namazı kılınıyor

29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul’daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemeler yapıldı.

İşte, Avcılar’da Cuma namazı kılınacak camiler: