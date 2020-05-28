Avcılar’da hangi camilerde cuma namazı kılınacak? | Hangi camilerde cuma namazı kılınıyor
İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camiler | Koronavirüs salgını sebebiyle haftalardır kapıları kapalı olan camiler 29 Mayıs Cuma günü açılıyor. Avcılar’da yaşayanlar “Avcılar’da Cuma namazı hangi camilerde kılınacak?” , “İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camiler?” , “Avcılar’da hangi camiler açık?” , “Avcılar’da Cuma namazı kılınacak camiler?” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
Koronavirüs salgını sebebiyle 16 Mart’ta camiler kapatıldı. Haftalardır camilerden uzak kalan vatandaşlara güzel haber ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Şartları uygun olan camilerde Cuma ve vakit namazları kılınacak. İstanbul için şartları uygun olan camiler belirlendi. İşte, detaylar.
Avcılar’da hangi camilerde cuma namazı kılınacak? | Hangi camilerde cuma namazı kılınıyor
29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul’daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemeler yapıldı.
İşte, Avcılar’da Cuma namazı kılınacak camiler: