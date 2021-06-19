Avcılar’da feci kaza! Üst geçit midibüsün üzerine çöktü
Avcılar'da korkutan bir kaza meydana geldi. E-5 üzerindeki bir üst geçidin demirleri ve beton blokları bir midibüsün üzerine devrildi.
Avcılar'da E-5 adıyla bilinen D100 karayolunun yan yol bölümünde bir midibüsün üzerine üst geçidin demirleri devrildi.
D-100 karayolu Avcılar mevkiinde yolcu midibüsünün üzerine üst geçide bağlı olan kablo ve demirler düştü. Yan yol trafiğe kapanırken yolcu midibüsleri ve İETT otobüsleri uzun kuyruk oluşturdu.
Kaza'da yaralanan olmaması sevindirdi.