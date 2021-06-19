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Gündem Avcılar’da feci kaza! Üst geçit midibüsün üzerine çöktü
Gündem

Avcılar’da feci kaza! Üst geçit midibüsün üzerine çöktü

Avcılar'da korkutan bir kaza meydana geldi. E-5 üzerindeki bir üst geçidin demirleri ve beton blokları bir midibüsün üzerine devrildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 11:24:00 -
Avcılar’da feci kaza! Üst geçit midibüsün üzerine çöktü

Avcılar'da E-5 adıyla bilinen D100 karayolunun yan yol bölümünde bir midibüsün üzerine üst geçidin demirleri devrildi.

D-100 karayolu Avcılar mevkiinde yolcu midibüsünün üzerine üst geçide bağlı olan kablo ve demirler düştü. Yan yol trafiğe kapanırken yolcu midibüsleri ve İETT otobüsleri uzun kuyruk oluşturdu.

Kaza'da yaralanan olmaması sevindirdi.

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