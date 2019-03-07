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Avcılar’da bin 200 kadın ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Avcılar’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bin 200 kadının davet edildiği bir program düzenlendi.

07 Mart 2019 Perşembe 16:27
Avcılar’da bin 200 kadın ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Avcılar’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bin 200 kadının davet edildiği bir program düzenlendi.


Avcılar’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç, Tülay Kaynarca, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan, AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, AK Parti Avcılar Kadın Kolları Başkanı Seda Tiryaki’nin yanı sıra bin 200 kadın katıldı. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde kadınların kendisine büyük destek verdiğini ifade ederek, “O kadınlar liderine inanmış, onun arkasında dimdik duran kadınlar İstanbul’u karış karış gezdiler, kapı kapı dolaştılar. Bütün evlere girdiler, bütün gönülleri kazandılar. O kadınlar liderlerine duydukları inançla, başkanlarına duydukları inançla asla mümkün olmaz denilen şeyi başardılar. Yani inanmış olan kadınların önünde hiçbir kimsenin duramadığını gösterdiler. İşte bir kadının eğer yüreği vatan sevgisi dolu olursa, bir kadın inanırsa karşısında hiçbir güç onu yıldıramaz. Biz bunu 1994 yılında gördük ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yaptık Cumhurbaşkanımızı” dedi.



“365 gün hafızamızda olmaya devam edeceksiniz”


AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise, davetlilerin Regaib Kandili’ni ve Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Şenocak, “Allah inşallah nice gecelerde bizleri beraber buluştursun diyorum. Yine 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü tebrik ediyorum. Biz sadece bir güne sığdıramayız sizleri. 365 gün hafızamızda olmaya devam edeceksiniz. Biz belediye başkan adayı arkadaşımızın bu süreçte yapmış olduğu anlatımlar ve önümüzde kalan 25 günlük süreci sizlerin analiz etmesini istiyorum. Bu salonda bin 200’e yakın hanımefendi var. Bu salonu sandalye sandalye biliriz. Bütün projesinde o gün arkadaşlarımız ile beraber üzerinde günlerce çalıştık” diye konuştu.


AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, kadınların gücüne atıfta bulunarak, “Kadınlarımızdan almış olduğumuz güçle inşallah Avcılar değişimi yaşayacak. İnşallah Avcılar muhteşem bir kent olmanın yolunu açacak. Kıymetli hanımefendiler her zaman söylediğim bir söz var, bugün de zaten Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir araya geldik. Büyük bir enerji ve büyük bir dinamizmle çalışmaya devam ediyoruz. Gece 4’te yatıyorum, 6’da kalkıyorum. 5’te yatıyorum, 7’de kalkıyorum. Büyük bir azimle, gayretle çalışmaya devam ediyorum. İbrahim Hocam diyorlar bu enerji nereden geliyor. Evde iki tane jeneratörüm var, birisi 5 yıllık, diğeri 11 yıllık. İki kızım var ellerinizden öper, onlara sarılıyorum ve enerji depoluyorum. Sabahta sevdam olan Avcılar için yola çıkıyorum. Sizin için azimle, gayretle çalışmaya devam ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:27
  1. doğa

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