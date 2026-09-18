  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
25 bin asker için flaş karar! ABD geri vitese takıyor “Yapay zekânın babası”ndan insanlığa ürküten uyarı: Belki de sadece 1 yıl kaldı! Bakan Şimşek'ten fon ve borsa açıklaması: Genele yayılmış risk yok Ruslar sessiz sedasız Mersin'de harekete geçti! Peş peşe almaya başladılar Bakan Gürlek'ten "Sermaye Piyasası Soruşturması"na dair açıklama: 4 yönetici tutuklandı Gazze’nin acısı dinmeden Fas’tan İsrail’le ilişkileri büyütme kararı ABD’den dikkat çeken İran kararı! Pezeşkiyan ve Erakçi’ye New York vizesi Taha Akyol’a “Özgür Özel” tepkisi: Murat Alan, Selfi kuyruğunun perde arkasını yazdı Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı: Ünlü isimler gözaltına alındı Ali Karahasanoğlu’ndan Taşgetiren’e: Kılıçdaroğlu bile o CHP’lilerden utanıyor, sen niye utanmıyorsun?
Yerel Avcılar'da bebekli ailenin son anda kurtuluşu kamerada!
Yerel

Avcılar'da bebekli ailenin son anda kurtuluşu kamerada!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Avcılar’da kentsel dönüşüm çalışması sırasında kontrolsüz yıkılan binanın molozları yola devrilirken bir mobilya mağazasının duvarı yıkıldı. Yıkılmadan saniyeler önce bebek arabası ve çocuğuyla yoldan geçen bir aile ise muhtemel faciadan saniyelerle kurtuldu.

Olay, dün Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi Hilal Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre kentsel dönüşüm çalışması yapılırken kontrolsüz şekilde yola yıkıldı. Moloz parçaları etrafa saçılırken toz sokağı duman kapladı.

Bebekli aile son anda kurtuldu

Bina yıkılmasından saniyeler önce ise molozların zarar verdiği sokakta bebek arabalı bir kadının çocuklarıyla sokaktan saniyeler önce geçtiği güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, yıkılan bina havada ve çevresi havadan görüntülendi. Görüntülerde zarar gören mobilyacının duvarının örülmeye başlandığı, yıkımın da devam ettiği kayda geçti. Olay yerinde iş yeri bulunan vatandaş yaşananları anlatarak, "Arkadaşlarla çalışıyorduk dün içeride. Aniden bir gürültü duyduk deprem etkisi oluştu adeta. Bina yıkılmıştı yan taraftaki binaya zarar vermişti. Bizim binamızın etrafına da moloz kalıntıları geldi. Baktık sonra içeri girdik ne oldu ne bitti diye. Bir bayanın bebek arabasını sürerken geçtikten sonra binanın aniden yıkıldığını gördük. Biraz kontrolsüz bir yıkım olmuş. Burada böyle şeyler hissettik. Aslında bu gibi yıkımlarda bir iş güvenlik uzmanı bulunması lazım" dedi.

Kırıkkale’de kaza yerinde ikinci acı: Polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya şehit oldu
Kırıkkale’de kaza yerinde ikinci acı: Polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya şehit oldu

Yerel

Kırıkkale’de kaza yerinde ikinci acı: Polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya şehit oldu

Kazanlar kaynıyor, kış hazırlığı başladı! Üzümlü’de imece usulü salça mesaisi
Kazanlar kaynıyor, kış hazırlığı başladı! Üzümlü’de imece usulü salça mesaisi

Yerel

Kazanlar kaynıyor, kış hazırlığı başladı! Üzümlü’de imece usulü salça mesaisi

Sinop'ta tehlikeli kaza
Sinop'ta tehlikeli kaza

Yerel

Sinop'ta tehlikeli kaza

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23