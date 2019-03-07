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Avcılar’da bağımlılığa ‘grafiti’ ile farkındalık

Avcılar’da madde ve sigara bağımlılığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

07 Mart 2019 Perşembe 19:49
Avcılar’da bağımlılığa ‘grafiti’ ile farkındalık

Avcılar’da madde ve sigara bağımlılığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ‘grafiti’ boyadı.



Yeşilkent Mahallesi’nde Yeşilay Haftası nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt ve çok sayıda davetli katıldı. Programda farkındalık oluşturmak amaçlı duvara ‘Maddeye değil, hayata bağlan’ yazıldı. Grafitinin son harflerini ise Kılıç ve Ulusoy boyadı.



AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç etkinlikte verdiği röportajda Cumhurbaşkanlığına bağlı bir bağımlılıkla mücadele kuruluşu olduğunu söyleyerek, madde dışındaki bağımlılıklara da dikkat çekti. Kılıç, “Bağımlılığın içerisine sigara bağımlılığı, halk arasındaki en çok bilinen uyuşturucu anlamındaki bağımlılıkta özdeşleştiriliyor. Çünkü burada da insanımızı ve gençlerimizin zamanını sosyalleşmenin dışında sürekli elektronik cihazlarda ve internet ortamında geçirmeleri gibi bir bağımlılıkta mevcut. Bu noktada değişik bakanlıklarımızın da çalışmaları var. Bizim dönemimiz de Gençlik ve Spor Bakanlığı, diğer bakanlıklarla beraber özellikle ailelerin birbirleri ile daha çok ilişki içerisinde olması gerekliliği ile ilgili çalışmalar yapılmıştı yapılmaya da devam ediyor” dedi.



“Yeşilkent Mahallesi’ne yakışır projeler”


Etkinlik alanına kurulan temiz ve dumana maruz kalmış akciğer platformu önünde bir açıklama yapan Ulusoy ise Avcılar’ın 31 Mart günü temiz akciğerler gibi sağlığına kavuşacağını esprili bir şekilde anlatarak, “Burası yeni Avcılar, her şekliyle beraber yemyeşil tertemiz bir Avcılar olacak. Bizim gençlerimiz için ‘3Ç’ projemiz var o da çay, çorba ve çamaşır. Yıkanması ütülenmesi bedava. Bu da gençlerimize sunacağımız projelerimizin çok küçük bir kısmı. Muhteşem projelerimiz var. Onların da ‘3Ç’si vardı çamur, çukur, çöp inşallah bunlarda da kurtarılacak Avcılar. İmarını veriyoruz Yeşilkent’in. Hayırlı olsun kutlu olsun. Çalışmalarımız topyekün tam yekün devam ediyor. Her şey Avcılar için, her şey Yeşilkent için. Yeşilkent’te burada bütün gençlerimize kardeşlerimize ismiyle müsemma ismi gibi Yeşilkent yapacağız diyorum. Diğer bir hususta içinde yüzme kompleksinin olduğu olimpik yüzme havuzunun olduğu, bütün spor imkanlarının olduğu büyük bir spor kompleksi kuruyoruz. İçinde sinema salonları tiyatro salonları ve kongre merkezi toplantı salonlarının olduğu büyük bir kültür merkezi kuruyoruz. Bunlar Yeşilkent Mahallesi’ne yakışır projeler. Yeşilkent, TEM’in kenarı bunların hepsinden bu illeten kurtuluyor. 20 yıllık zillete bitiyor. Yeşilkent’de uyuşturucu ile alakalı hem eğitim hem yine güvenlik ile alakalı daha keskin ve kesin önlemler alacağız. Bağımlılıkla Mücadele Merkezi kuruyoruz Yeşilkent’e bunun da müjdesini veriyorum. Projelerimizin hepsi hazır, 2 tane ilkokul 2 tane de ortaokulun temel atma çalışmalarını başlattık” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 19:49
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