Avcılar'da 2017'de kaybolan Oğuzhan Tekin'in cesedi kimsesizler mezarlığından çıktı

İstanbul Avcılar'da 16 Aralık 2017'de evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki Oğuzhan Tekin'in cesedinin, kayboluşundan 12 gün sonra denizde bulunduğu ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı. Aile gerçeği yaklaşık 9 yıl sonra öğrendi. Baba Adem Tekin ile kardeşi Tunahan Tekin'den 22 Eylül'de alınan DNA örneklerinin, mezarlıktan alınan örneklerle yüzde 99,9 oranında uyum sağladığı belirtildi.

Adem Tekin, “İçeride DNA testi verdik, yüzde 99,9 oranında eşleşmiş. Ama bu DNA testini 12 gün sonra bulunduğunda benden DNA isteyebilirlerdi” dedi.

Son görüşme: “Baba dışarıdayım”

Oğuzhan Tekin, 16 Aralık 2017'de saat 15.00 sıralarında Avcılar'daki evinden çıktı. Akşam işten dönen babası, saat 18.00 sıralarında oğlunu telefonla aradı. Oğuzhan, “Baba dışarıdayım” diyerek 1 saate kadar eve döneceğini söyledi; babasının gelirken 2 ekmek alması isteğine de “Tamam baba, alırım” karşılığını verdi. Gence bir daha ulaşılamayınca aile, polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

Aile bir süre polis ekipleriyle birlikte arama çalışmalarına katıldı; sonraki yıllarda başta sahiller, otogarlar ve havalimanları olmak üzere birçok yerde Oğuzhan'ı aradı. Adem Tekin o dönemi, “Ben yıllarca çalışmadım. Sahilleri dolaştım. Otogarları, havalimanlarını gezdim, televizyon programlarına katıldım” sözleriyle anlattı. Baba, oğlunun kimseden kaçmadığını, düşmanı ya da husumetlisi bulunmadığını, kendi işinde temiz, spora gidip gelen bir genç olduğunu söyledi.

DNA örnekleri 22 Eylül'de alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aileye ulaşarak, kayıp ihbarından 12 gün sonra, 28 Aralık 2017'de Avcılar'da denizde bir erkek cesedi bulunduğunu bildirdi. Kimlik tespiti yapılamayan ceset, Adli Tıp Kurumu'nda 15 gün bekletildikten sonra kimsesizler mezarlığına defnedilmişti. Kayboluş yeri, ihbarın yapıldığı karakol ve cesedin bulunduğu bölgenin aynı ilçede olması nedeniyle aile, DNA örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na çağrıldı.

Detaylı inceleme için 29 Eylül'de yeniden kuruma çağrılan aile, cesedin 9 yıl önce bulunmasına ve kayıp ihbarında bulunmalarına rağmen kendilerine haber verilmemesine tepki gösterdi. Adem Tekin, olayda ihmali olduğunu öne sürerek sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi.

Oğlunun cesedinin bulunduğu sahilin, oturdukları yerin ve ifade verdikleri Avcılar Merkez Karakolu'nun aynı bölgede olduğunu vurgulayan baba, “Meğer aslında oğlumuz 9-10 sene önce bulunmuş, defnedilmiş, bizim hiçbir şeyden haberimiz yok” dedi. Tekin, “Benim çocuğum niye 10 yıl boyunca kimsesizler mezarlığında yatsın?” diye sordu.

“Otopsi raporunda ölüm sebebi belli değil”

Oğlunun ölüm nedeninin de aydınlatılmasını isteyen Adem Tekin, otopsi raporunda ölüm sebebinin belirtilmediğini söyledi: “İntihar mı? Başkası tarafından itildi mi? Kazayla denize mi düştü? Bundan herhangi bir şey çıkmamış. Tekrar otopsi raporu istiyorum.”

Baba, kayıp başvurusunun ardından savcılıktan HTS kayıtlarının, kamera görüntülerinin, gümrük kapılarının, havalimanlarının, otogarların ve hastanelerin taranmasını talep ettiğini ancak sonuç alamadığını aktardı. “Bugüne kadar bir cümle dahi söylemediler. En son şu bir aydır yoğunlaştı, bir aydır üzerine düştüler” diye konuştu.

Kardeş Tunahan Tekin de cesedin 28 Aralık'ta bulunmasına ve sistemdeki ihbara rağmen kendilerine haber verilmemesine tepki gösterdi. DNA testinin baştan yaptırılması halinde cenazeyi 2017'de kendilerinin defnedebileceğini söyleyen Tunahan Tekin, “Çünkü o kimsesiz değil. Onun bir ailesi var. Her zaman da vardı zaten. O dönemde bu davalarla kim ilgilendiyse onlardan kesinlikle şikayetçiyiz” dedi.