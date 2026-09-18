  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MİT'ten uluslararası dolandırıcılara büyük operasyon! 174 kişi gözaltında, 1.5 milyar TL'lik mal varlığına el kondu Rumlar silahlanırken KKTC'nin uğraşması gereken konu bu mu?! Meclis oybirliğiyle kabul etti ama Tufan Erhürman veto etti... 25 bin asker için flaş karar! ABD geri vitese takıyor “Yapay zekânın babası”ndan insanlığa ürküten uyarı: Belki de sadece 1 yıl kaldı! Bakan Şimşek'ten fon ve borsa açıklaması: Genele yayılmış risk yok Ruslar sessiz sedasız Mersin'de harekete geçti! Peş peşe almaya başladılar Bakan Gürlek'ten "Sermaye Piyasası Soruşturması"na dair açıklama: 4 yönetici tutuklandı Gazze’nin acısı dinmeden Fas’tan İsrail’le ilişkileri büyütme kararı ABD’den dikkat çeken İran kararı! Pezeşkiyan ve Erakçi’ye New York vizesi Taha Akyol’a “Özgür Özel” tepkisi: Murat Alan, Selfi kuyruğunun perde arkasını yazdı
Yerel Avcılar'da 15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü taciz iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı
Yerel

Avcılar'da 15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü taciz iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Avcılar'da 15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü taciz iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

Avcılar'da bir güzellik salonunda 15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen U.K. (30) tutuklandı; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Avcılar'da bir güzellik salonunda 15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen U.K. (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi Birlik Caddesi'ndeki güzellik salonunda meydana geldi. İddiaya göre cep telefonunu şarj etmek amacıyla salona giren U.K., iş yerinde bulunan 15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulundu. Şüphelinin daha sonra çocuğa telefon numarasını vermeye çalıştığı öne sürüldü.

Çocuğun yakınları müdahale etti, kavga çıktı

Durumun fark edilmesinin ardından çocuğun yakınları iş yerine gelerek şüpheliye müdahale etti. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri U.K.'yi gözaltına aldı.

Çocuk ve ailesinin şikayetçi olduğu şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23