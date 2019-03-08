Avcılar poligonda buluşuyor

Avcılar, 10 Mart Pazar günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Poligonda buluşacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 10 Mart Pazar günü ‘’Avcılık Trap Şampiyonası’’ düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi’nin Derince’deki Atış Poligon’unda gerçekleştirilecek olan şampiyona 09.00’da başlayacak. Şampiyonaya Kocaeli’nden avcılar katılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Derince Atış Poligonu’nda gerçekleştirilecek olan ‘’Avcılık Trap Şampiyonası’’nda avcılar sporting tarzında hünerlerini sergileyecek.

Şampiyona ile avcılar resmi bir müsabaka çerçevesinde belirli kurallar dahilinde eşit şartlarda mücadele edecekler. Farklı açılardan çıkacak olan plaklara atış yaparak hedefleri en çok vuran sporcular belirlenecek. Festival havasında geçecek Şampiyona sayesinde Kocaeli’ndeki avcılar poligonda bir araya gelerek kaynaşma ve atış yapma fırsatı bulacak.

Müsabakada tek kategori üzerinden değerlendirilme yapılacak. Müsabakada finallere kadar olan etaplarda avcılar ikişer seri üzerinden toplamda 14 atış + final atışı yapacaklar. Bunun yanı sıra şampiyonada çeşitli çekilişler ve havalı tabanca atış müsabakaları olacak. Müsabakaya katılacak olan avcılar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne başvuruda bulunacaklar. Şampiyonada finale kalan ilk 6 sporcuya ödül verilecek. Finalde birinciye 1 Cumhuriyet altını, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın, dördüncü beşinci ve altıncı olan sporculara ise gram altın verilecek. Müsabakaların sonunda çekiliş ile hediye çeki ve çeşitli hediyeler takdim edilecek.