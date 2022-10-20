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Medya Avcı dizisi konusu ne oyuncuları kim? Avcı 1.bölüm ne zaman?
Medya

Avcı dizisi konusu ne oyuncuları kim? Avcı 1.bölüm ne zaman?

TRT 1 ekranlarında yeni bir dizi izleyiciyle buluşacak. Başrolünde Uğur Güneş'in rol alacağı dizinin konusu, yayın tarihi ve konusu araştırılıyor. Peki, Avcı dizisi ilk bölüm ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-10-20 11:58:00 -
Avcı dizisi konusu ne oyuncuları kim? Avcı 1.bölüm ne zaman?

Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve Destan dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ yeni bir dizi müjdesinde bulundu. Peki, Avcı dizisi ne zaman başlayacak?

Avcı dizisi konusu ne oyuncuları kim? Avcı 1.bölüm ne zaman?

Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından yeni dizi Avcı'nın afişini paylaştı ve çok yakında TRT 1 ekranlarında olacağını belirtti. Avcı dizisinin hangi tarihte ekranlara geleceği ise henüz bilinmiyor. Dizinin başrolünde Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle tanınan Uğur Güneş yer alıyor.

Bozdağ film imzası taşıyan Avcı'nın senaryosu Attilla Engin tarafından kaleme alındı. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Can Emre oturuyor. Uğur Güneş dizide Hakan rolünü oynayacak.

Avcı dizisi oyuncuları:

Uğur Güneş- Hakan

Burak Tozkoparan

İdris Nebi Taşkan

Gülsim Ali İlhan

Avcı dizisinde, devleti için mücadele edenlerin hikayesi anlatılacak. Avcı dizisinde bir dönem çok konuşulan savunma sanayii kuruluşu Aselsan’ın mühendislerinin uçak kazasında ölümleri ile ilgili sahnelerinin yer alacağı ileri sürüldü.

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