Avatar filmi 2009 yılında vizyona girmiş ve sinemaseverlerden tam not almıştı. Görsel efektler, müzikler ve oluşturulan dil sebebiyle sinemaseverler yıllardır serinin ikinci filminin yayımlanacağı tarihi iple çekiyordu. Filmin vizyon tarihi belli oldu. Peki, Avatar 2 ne zaman?

Avatar 2 ne zaman vizyona girecek?

Avatar Suyun Yolu filmi için geri sayım başladı. James Cameron imzalı film 16 Aralık 2022'de vizyona girecek. Serinin 3 filminin 2023 Aralık, 4.filmin 2025 Aralık ve 5.filmin 2027 Aralık tarihlerinde vizyona girmesi bekleniyor.

Avatar 2'nin konusu ne?

Yapılan açıklamaya göre filmin ismi Avatar: The Way of Water (Avatar: Suyun Yolu) olacak. Film, isminden de anlaşılacağı üzere su altındaki bir evrende geçecek.

Avatar olaylarından birkaç yıl sonra geçen filmde Sully, artık klanlarının reisi ve Neytiri baş rahibesidir, ancak olaylar görünüşe göre çocuklarına odaklanacaktır.

Jake Sully ve Neytiri bir aile kurarlar ve birlikte kalmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ancak, eski bir tehdit başladığı işi bitirmek için geri döndüğünde, evlerini terk etmek ve Pandora'nın farklı bölgelerini keşfetmek zorunda kalırlar.