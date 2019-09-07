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Av yasağı kalktı Uşaklı vatandaş balığa koştu

Denizlerdeki av yasağının kalkmasının ardından Uşak’taki balıkçı dükkanları kapılarını halka açtı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:41
Av yasağı kalktı Uşaklı vatandaş balığa koştu

Denizlerdeki av yasağının kalkmasının ardından Uşak’taki balıkçı dükkanları kapılarını halka açtı. Vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan balık satıcıları satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.


Denizlerde av yasağının kalkmasının ardından, önce deniz balıkçıları sonrasında Anadolu’daki balık pazarındaki balık satıcıları satışlara başladı. Uşak’taki pazar yerinde bulunan balıkçı esnafı uzun bir aradan sonra Uşak halkına taze balık hizmeti verebilmek için kepenklerini açtı ve satışlar başladı. Balık sever Uşak halkı ise taze balık alabilmek için balık tezgâhlarının önlerini doldurdu. Vatandaşlar özelikle hamsi balığını özlediklerini dile getirirken, fiyatlar kimine göre pahalı, kimine göre ucuz geldi. Uşak’ta balıkçılık yapan Uşak’lı ve çevre illerden gelen balıkçı esnafı, satışlarının başlamasının sevincini yaşadılar.



“Yeni sezon bereketli geçecek”


Balıkçılar, yeni sezonun müşteriler açısından ve kendileri açısından bereketli geçeceğini belirtirken fiyatların ilerleyen günlerde netleşeceğini belirtti. Öte yandan balıkçı esnafı sezonun yeni açılmasına rağmen ilginin iyi olduğunu ve satışların önümüzdeki günlerde daha da iyi olacağını ifade ettiler.


En çok tercih edilen balık türlerinden biri olan hamsi 20 TL’den alıcı bulurken istavrit ise 15 TL’den satışa sunuldu.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:41
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