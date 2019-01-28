Av tüfeğiyle başından vurulan kadın ölü bulundu Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde 65 yaşındaki bir kadın, av tüfeğiyle başından vurulmuş halde evinde ölü bulundu.

Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde Mehdiye C.(65), evinde av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak ölü bulundu.



Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Gündoğan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mehdiye C.’nin kaldığı odasından bir el silah sesi geldi. Bunun üzerine, yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekibi, başından av tüfeğiyle vurulan kadının öldüğünü belirledi. Mehdiye C.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Odada bir adet 'kırma' olarak tabir edilen av tüfeği bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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