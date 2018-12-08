Av etlerinden hastalık kapabilirsiniz

Soğuk havalarda göl ve akarsular donuyor. Yiyecek bulamayan binlerce yaban hayvanı, açlıktan toplu ölüm tehlikesi yaşarken, durumu fırsat bilen bazı avcılar, çok sayıda av hayvanını vurarak adeta katliam yapmaktan zevk alıyor. Bir taraftan ilgililer hayvanların ölmemesi için dağa taşa tonlarca yem bırakırken, diğer taraftan av yasağına rağmen bazı kişilerin hayvanların zor durumundan yararlanarak, vurmaktan çekinmedikleri gözleniyor. Üstelik bunlar hayvanları aldatarak, daha kolay vurmak için çok sayıda plastik ördek maketi, teyp, hoparlör, ölü yaban kazları ve güvercin kullanıyor..

Vurduğunuz avların etleri, başınıza olmadık işler açabilir. Av etinden aldığı bir mikrop veya parazit yüzünden yıllarca hastane kapılarında dolaşan veya yediği av etinden zehirlenip yataklara düşen ve hatta ölenlerin olduğu bir gerçek... Çünkü av hayvanlarının da hastalıkları vardır. Bunlar avlanır yenirse hastalık bulaşır.

a) Paraziter Hastalıklar: Av etlerinin hemen oracıkta alel usul pişirilmesiyle bulaşır. Etlerdeki tirişin ve sistiserk larvaları hemen ölmez. Tedavisi çok zor olan trişin hastalığı beyin, kalp, göz gibi organlarda kistler yapar.

b) Mikrobiyel Hastalıklar: Av hayvanlarında gizli seyreden hastalıklarda gözle görülür bir belirti olamayacağından, yeterince pişirilmeden yenilmesi halinde bulaşabilir.

c) Av Etleriyle Zehirlenmeler: Av hayvanlarının kurşun veya saçma ile vurulmaları, derideki ve bağırsaklardaki mikropların ete bulaşmasıyla olur.